Γ. Κεφαλογιάννης: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο με ακραίες συνθήκες

Επιπλέον, υπογραμμίζει ότι ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε «ύψιστη επιφυλακή», ενώ προσθέτει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια και χώρος για λάθη και αμέλεια.

Να σημειωθεί ότι οι ισχυροί βοριάδες που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που θα επηρεάσει τη χώρα μας τα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας ραγδαία επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Η σταδιακή ενίσχυση των ανέμων ξεκίνησε ήδη από σήμερα, με την Αττική και πέντε ακόμα περιφέρειες να έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς και αύριο σε κόκκινο.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γ. Κεφαλογιάννη:

«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και δύσκολο τριήμερο. Οι συνθήκες είναι ακραίες, από τις πιο επικίνδυνες της φετινής αντιπυρικής περιόδου, με θυελλώδεις ανέμους, παρατεταμένη ξηρασία και υψηλές θερμοκρασίες. Κάθε αμέλεια, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφική πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη. Δεν υπάρχει χώρος για αμέλεια.

Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή. Όλοι οι κρατικοί φορείς βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Όμως, το πιο κρίσιμο στοιχείο της πρόληψης παραμένει η δική μας στάση και συμπεριφορά.

Ας μην επιτρέψουμε να γίνει το λάθος που δεν διορθώνεται. Καμία φωτιά, καμία επικίνδυνη εργασία στην ύπαιθρο, κανένας εφησυχασμός. Αρκεί μια σπίθα για να ξεσπάσει η καταστροφή.

Το στοίχημα είναι κοινό: να προστατεύσουμε τις ζωές μας, τα σπίτια μας, το φυσικό μας περιβάλλον».

Πυροσβεστική: 63 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 63 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 52 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 11.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.