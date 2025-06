Γ. Γεραπετρίτης και Ιρακινός ΥΠΕΞ: Αναγκαία η κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή τέθηκε επί τάπητος κατά την τηλεφωνική συνομιλία που είχαν, την Τρίτη (24/06), ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Ιρακινός ομόλογός του, Φουάντ Χουσεΐν, τονίζοντας την ανάγκη για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός ως κρίσιμο βήμα προς την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή.

FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with #Iraq FM Fuad Hussein.



The two FMs addressed the situation in the #MiddleEast emphasizing the need for a lasting ceasefire as a critical step towards achieving enduring peace and prosperity in the region. pic.twitter.com/piLk6i2ZRj