Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για ειρήνη και ευημερία στη Μέση Ανατολή

Στον ρόλο που μπορεί να επιτελέσει η Αθήνα στη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, αλλά και στους στρατηγικούς δεσμούς της με αραβικά κράτη, εστίασε σε διεθνές φόρουμ στο Μπαχρέιν ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Μετά το πέρας της ομιλίας του στο ετήσιο Φόρουμ «Manama Dialogue», ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «είχαμε σήμερα την ευκαιρία να παραβρεθούμε σε ένα εξαιρετικά ισχυρό και σημαντικό φόρουμ, εδώ όπου συγκεντρώνονται πολιτικοί, επιχειρηματίες, συγκεντρώνεται η πνευματική ελίτ, για να συζητήσουν για θέματα, τα οποία αναφέρονται στην ασφάλεια των χωρών του Κόλπου, αλλά και στην ασφάλεια του κόσμου ολόκληρου»

Την ίδια ώρα, επισήμανε ότι είχε την ευκαιρία με την παρέμβασή του να τονίσει τον στρατηγικό χαρακτήρα της Ελλάδας, «ως γέφυρα μεταξύ Ανατολής – Δύσης, Βορρά και Νότου, τη στρατηγική σχέση που η Ελλάδα διαθέτει με όλες τις χώρες του Κόλπου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, με όλο τον αραβικό κόσμο».

«Η Ελλάδα έχει κρατήσει μια στάση αρχής. Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο όλων των διεθνών οργανισμών, στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Έχει τη διπλωματική ισχύ, βρίσκεται σε οικονομική ευμάρεια. Είναι μια χώρα, η οποία μπορεί να επιτελέσει ένα σημαντικό ρόλο έτσι ώστε να γεφυρωθούν οι διαφορές και να οδηγηθούμε σε έναν κόσμο πιο ασφαλή», συμπλήρωσε.

«Με την ευκαιρία του “Διαλόγου” συναντήθηκα με μια σειρά από υπουργούς Εξωτερικών, οι οποίοι παραβρέθηκαν επίσης εδώ στο Μπαχρέιν, Υπουργούς οι οποίοι ασκούν σημαντική επίδραση στα τεκταινόμενα στην ευαίσθητη περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, όπως τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Επίσης, είχα την ευκαιρία να συναντηθώ και με άλλους Υπουργούς, όπως την υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου και να ανταλλάξουμε απόψεις. Τοποθετήθηκα για τα ζητήματα τα οποία αφορούν την Ελλάδα στις διμερείς μας σχέσεις, όπως επίσης αναφέρθηκα και στον ρόλο που η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να επιτελέσει για την ευρύτερη ειρήνη και ευημερία στην περιοχή.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στη Βαγδάτη, στο Ιράκ, όπου είχα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Ιράκ, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών και με τον Πρόεδρο της Βουλής.

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ιράκ βρίσκονται σε μια φάση ανάπτυξης. Η οικονομική συνεργασία βρίσκεται σε καλό στάδιο. Θα υπάρξει ελληνική επιχειρηματική αποστολή, η οποία θα βρεθεί στη Βαγδάτη, να διερευνήσει επενδυτικές ευκαιρίες. Η Ελλάδα με ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο, βρίσκεται παντού στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλει στην ευημερία της περιοχής, αναγνωρίζεται από όλες τις χώρες, ως μια δύναμη η οποία έχει την διπλωματική ισχύ, αλλά έχει και το κεφάλαιο για να μπορέσει να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην περιοχή και στον κόσμο», κατέληξε.