Γ. Γεωργαντάς: Ο χρόνος ομιλίας δεν θα ξεπερνά τα 9 λεπτά - Μέσα στις επόμενες δέκα ημέρες το ΦΕΚ

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου, οι προτάσεις του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής. Και μεταξύ των αλλαγών, προβλέπεται η αυτόματη διακοπή του μικροφώνου όταν ο ομιλητής υπερβαίνει τον προβλεπόμενο χρόνο.

Για αυτές τις αλλαγές μίλησε στην ΕΡΤ, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο Γιώργος Γεωργαντάς, ο οποίος επισήμανε ότι «αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση για το αυτονόητο».

Και συνεχίζει: «Ποιο είναι το αυτονόητο; Ο καθένας μέσα στο Κοινοβούλιο να μιλάει στο χρόνο τον οποίο του δίνει το προεδρείο με βάση τη συμφωνία, με βάση αυτά που έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα με τον κανονισμό ο οποίος υφίσταται αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Αρκετοί βουλευτές τηρούν το 7 λεπτό, όμως, κάποιοι άλλοι δεν το τηρούν και επίσης δεν τηρείται, νομίζω κατά συνήθεια και κατά επάγγελμα θα έλεγα από όλους τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων, όπως επίσης και από τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους».

«Και έφτασε το Προεδρείο, αντί να επιτελεί το καθήκον του έτσι όπως προσδιορίζεται, να φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία, για τη δυνατότητα να μιλήσει ο καθένας με άνεση, να μιλήσει την ώρα που πρέπει να μιλήσει για να ακουστεί, απλά να μαλώνει με τους ομιλητές και να προσπαθήσει να τους πει να περιορίσουν την υπέρβαση του χρόνου. Δηλαδή, φτάσαμε να παρακαλάμε να περιοριστεί η υπέρβαση του χρόνου», προσθέτει.

Ως προς το πότε αυτό θα αρχίσει να εφαρμόζεται είπε από την ερχόμενη εβδομάδα. «Νομίζω ότι στις επόμενες δέκα ημέρες πρέπει να βγει το ΦΕΚ. Δηλαδή, ψηφίστηκε στη Βουλή και θα εφαρμοστεί. Κοιτάξτε, όποιοι βουλευτές και όποιοι πολίτες έχουν παρακολουθήσει συνεδριάσεις ξένων κοινοβουλίων ξέρουν ότι εκεί όποιος χρόνος δίνεται είναι ένας χρόνος ο οποίος τηρείται πραγματικά», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «Υπάρχει λοιπόν, ένας χρόνος ανοχής, περίπου 25% στο χρόνο που ήδη προβλέπεται από τον κανονισμό. Δηλαδή, στο 7 λεπτό είναι κανονικά ο χρόνος για να τελειώσεις, αλλά μετά το 9 λεπτό υπάρχουν πλέον κάποιες, να το πω εγώ παρεμβάσεις συγκεκριμένες που γίνονται. Με άλλα λόγια, κόβεται ο ήχος, δεν θα ακούγεται ο ομιλητής, δεν θα καταγράφεται στα πρακτικά τίποτε από αυτά που θα λέει μετά τα 9 λεπτά και ταυτόχρονα η τηλεόραση της Βουλής, δεν θα δείχνει τον ομιλητή, αλλά θα δείχνει μόνο την αίθουσα. Είναι μέτρα τα οποία έχουν αποφασιστεί, που θα γίνουν και ελπίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ποτέ».