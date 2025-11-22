Στο Ηράκλειο βρίσκεται, για την εκδήλωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΟΦΗ, ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που πραγματοποίησε νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου, εθιμοτυπική επίσκεψη στον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη.

«Ο αθλητισμός είναι το πιο σημαντικό πράγμα και το πιο επιτακτικό, ειδικά στις μέρες μας, καθώς ενσωματώνει αξίες μοναδικές, οι οποίες αποτελούν ο,τι πιο ωραίο για τον άνθρωπο και την κοινωνία» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, τονίζοντας ότι η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου.

Όπως τόνισε ο κ. Βρούτσης, με τον περιφερειάρχη Κρήτης συζήτησαν τη δυνατότητα στήριξης τεχνικής βοήθειας για τα έργα που θα υλοποιηθούν στην Κρήτη τα οποία «δεν είναι υποσχέσεις» όπως διευκρίνισε. Αναφέρθηκε ειδικότερα στην κατασκευή δεύτερης κολυμβητικής δεξαμενής στο κολυμβητήριο του ΕΑΚΗ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αλλά και στις εργασίες στεγανοποίησης της υφιστάμενης πισίνας, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα ο Γιάννης Βρούτσης ανακοίνωσε ότι θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου για την αντικατάσταση του τάπητα του Σταδίου Ελευθερίας, προϋπολογισμού δημοπράτησης 1,3 εκατ. ευρώ, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα οι προβλεπόμενες εργασίες και όσο πιο σύντομα γίνεται.

«Οι πόροι είναι συγκεκριμένοι, είναι περιορισμένοι, αλλά θα τους αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να βελτιώσουμε το αθλητικό προϊόν της πατρίδας μας» σημείωσε ο κ. Βρούτσης ενώ από την πλευρά του ο κ. Αρναουτάκης δήλωσε: «Μέσα από τη συνεργασία και τη συνέργεια με το Υπουργείο Αθλητισμού, μπορούμε σε όλη την Κρήτη να βοηθήσουμε από τη δική μας πλευρά, όχι μόνο τεχνικά αλλά και οικονομικά, ενώνοντας δυνάμεις και προγράμματα, ώστε να κάνουμε τα έργα που είναι απαραίτητα για όλο το νησί».

Πάντως ο Γιάννης Βρούτσης στις δηλώσεις του ανέφερε πως το επόμενο διάστημα θα γίνει στο υπουργείο συνάντηση με τον δήμαρχο Ηρακλείου, Αλέξη Καλοκαιρινό, προκειμένου να έχουν μία εφ' όλης της ύλης συζήτηση για τα θέματα που άπτονται του αθλητισμού στον δήμο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ηρακλείου, όπου είχε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τον πρόεδρο και την προηγούμενη Διοίκηση για τη συνεργασία, όπως και τη νέα διοίκηση, αλλά και να έρθει σε επαφή και να συνομιλήσει με αθλητές, εκπροσώπους αθλητικών σωματείων, της Περιφερειακής Επιτροπής Κολύμβησης Υδατοσφαίρισης Κρήτης Ρόδου (ΠΕΚΥΚΡ) αλλά και της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΚΟΕ).