«Φλερτ» Φειδία Παναγιώτου με Καρυστιανού: Ίσως στο μέλλον να γίνουμε αδελφά κόμματα

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, ανέφερε ότι «ίσως στο μέλλον να της προτείνουμε να γίνουμε αδελφό κόμμα ή να προχωρήσουμε σε μια συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας», προσθέτοντας: «Ναι, θα ήθελα να συνεργαστώ. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα συμφωνούμε σε όλα».

Ερωτηθείς για τις δηλώσεις της Μαρία Καρυστιανού σχετικά με το ζήτημα των αμβλώσεων, ο κ. Παναγιώτου ξεκαθάρισε τη δική του θέση, δηλώνοντας ότι «προσωπικά πιστεύω πως οι αμβλώσεις πρέπει να επιτρέπονται, γιατί μια κοινωνία δεν φαίνεται τόσο καλή όταν δεν τις επιτρέπει».

Ταυτόχρονα, είπε ότι «δεν έχω μετανιώσει που έγινα ευρωβουλευτής, λατρεύω τη δουλειά, νομίζω ότι είμαι χρήσιμος στην κοινωνία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς αλλάξεις Κύπρο και Ευρώπη ως ένας από τους 700 ευρωβουλευτές».

Τέλος, απαντώντας στην κριτική που του γίνεται για το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας παραδέχθηκε ότι «αφήσαμε όλους να είναι υποψήφιοι και η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετοί που δεν έκαναν για τη δουλειά αλλά ο κόσμος θα αποφασίσει αν τους θέλει, εγώ δεν τους κόβω. Έχουμε 200 άτομα μέχρι τώρα και θα εκλεγούν 56».