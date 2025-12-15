Ευρωβουλευτές καταγγέλλουν την παράνομη αλιεία Τούρκων στη Μεσόγειο με πρωτοβουλία Μπελέρη

Με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Φρέντη Μπελέρη, εστάλη επιστολή Ευρωβουλευτών προς την Ύπατη Εκπρόσωπο για Θέματα Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας Κάγια Κάλλας, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την Αλιεία και τους Ωκεανούς Κώστα Καδή και την Ευρωπαία Επίτροπο για τη Διεύρυνση Μάρτα Κος.

Στην επιστολή εκφράζεται η διαρκώς αυξανόμενη ανησυχία και αγανάκτηση για τις επίμονες περιπτώσεις παράνομης, λαθραίας και ανεξέλεγκτης (IUU) αλιείας σε πολλές περιοχές της Μεσογείου.

Αφορμή για την επιστολή αποτέλεσε η πρόσφατη παραβίαση στο Αιγαίο Πέλαγος από τουρκικά σκάφη, τα οποία στο παρελθόν δεν δίστασαν ακόμη και να πυροβολήσουν εναντίον ελληνικών αλιευτικών.

Οι Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας, της Τυνησίας και του Μαρόκου εντός των χωρικών υδάτων κρατών μελών της Ε.Ε. συνιστούν σαφείς παραβιάσεις του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων του Κανονισμού Ελέγχου της Αλιείας, της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, της βιώσιμης διαχείρισης των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Οι Ευρωβουλευτές από Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Μάλτα και Ισπανία επισημαίνουν τον σοβαρό κίνδυνο υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και εξάντλησης βασικών ιχθυαποθεμάτων, καθώς και τον αθέμιτο ανταγωνισμό με σημαντική οικονομική ζημία για τους αλιείς της Ε.Ε., οι οποίοι συμμορφώνονται με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική. Παράλληλα, τονίζουν ότι οι αυξανόμενες εντάσεις στη θάλασσα θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Στην επιστολή, οι Ευρωβουλευτές ζητούν την ενίσχυση των μέτρων παρακολούθησης, ελέγχου και επιτήρησης. Προτείνουν επίσης την έκδοση προειδοποιήσεων «κίτρινης κάρτας» ή, εφόσον απαιτηθεί, «κόκκινης κάρτας» για τις χώρες που επιδεικνύουν συνεχή αδράνεια στην καταπολέμηση της παράνομης αλιείας.

Παράλληλα, καλούν την Επιτροπή να παρέχει στοχευμένη στήριξη στα πληττόμενα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης χρηματοδότησης μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF), και να εντείνει τη διπλωματική δράση, ασκώντας συνεχώς πολιτική πίεση ώστε οι τρίτες χώρες να εναρμονιστούν πλήρως με τους κανόνες ελέγχου της αλιείας της Ε.Ε.

Καταλήγοντας, οι Ευρωβουλευτές υπογραμμίζουν ότι «οι συνεχείς δραστηριότητες παράνομης αλιείας από στόλους τρίτων χωρών, σε σαφή παραβίαση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, υπονομεύουν σοβαρά τους στόχους μας και τη ζωή των πολιτών μας και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές».

Την επιστολή συνυπογράφουν οι Ευρωβουλευτές Φρέντης Μπελέρης, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Λουκάς Φουρλάς, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, Γεάδης Γεάδη, Κάρμεν Κρέσπο Ντιάζ, Ιζαμπέλ Λε Καλενέκ, Μάρκο Φαλκόνε και Πέτερ Άγκιους.