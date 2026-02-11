Κυρ. Μητσοτάκης: Οι επαφές μας με την Τουρκία στηρίζονται σε μία δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων

Στο μήνυμα της συνέχισης του διαλόγου και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων με την Τουρκία, εστίασε στην ανάρτησή του στο Facebook, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έπειτα από την Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία, υπογραμμίζοντας ότι η Σύνοδος επιβεβαιώνει τη σημασία του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας, ιδιαίτερα σε ένα «ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον».

«Οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε έναν συνολικό απολογισμό των ελληνοτουρκικών σχέσεων κατά τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια», ανέφερε, ενώ υπενθύμισε ότι το 2023 Αθήνα και Άγκυρα έκαναν μια «στρατηγική επιλογή» να εντάξουν τις επαφές τους σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, η συγκεκριμένη μεθοδολογία συνέβαλε στην αποκατάσταση ενός σταθερού πλαισίου συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, με στόχο το όφελος των δύο λαών.

Ολόκληρη η ανάρτησή του Κυρ. Μητσοτάκη:

Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan για τη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία. Η Σύνοδος του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας επιβεβαιώνει την αξία που έχουν ο διάλογος αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας, ιδίως σε ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε έναν αναλυτικό συνολικό απολογισμό των διμερών μας σχέσεων τα τελευταία δύο και κάτι χρόνια, καθώς το 2023 κάναμε μια στρατηγική επιλογή να εντάξουμε τις επαφές μας σε μια δομημένη προσέγγιση τριών πυλώνων: τον πολιτικό διάλογο, τη θετική ατζέντα και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία πράγματι αποκαταστήσαμε ένα σαφές πλέγμα συναντήσεων και ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς όφελος των δύο λαών. Σήμερα συμφωνήσαμε σε μία σειρά από νέες κοινές πρωτοβουλίες που διευρύνουν το πεδίο της διμερούς συνεργασίας.