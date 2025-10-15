Εργασιακό νομοσχέδιο: Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που έθεσε η Ελληνική Λύση

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του εργασιακού νομοσχεδίου, που αφορά ρυθμίσεις σχετικά με τα «χρονικά όρια εργασίας» που κατέθεσε η Ελληνική Λύση.

Κατά της ένστασης αντισυνταγματικότητας τάχθηκε η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης την υποστήριξαν.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, απέρριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας που υποστήριξαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «είναι άλλο να διαφωνείς πολιτικά με ένα νομοσχέδιο, που αυτό είναι απολύτως θεμιτό και γόνιμο, και άλλο να υποστηρίζεις ότι υπάρχουν διατάξεις που προσκρούουν στο Σύνταγμα, που αυτή είναι άλλη συζήτηση, αμιγώς νομική». Η υπουργός επισήμανε ότι μετά από τέσσερις πολύωρες συνεδριάσεις στην Επιτροπή και 13 ώρες, χθες, συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια, τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πρώτη φορά ανακάλυψαν και προβάλλουν ξαφνικά ότι υπάρχει θέμα αντισυνταγματικότητας.

Η κ. Κεραμέως παρατήρησε ότι το παρόν σχέδιο νόμου, πριν κατατεθεί στην Βουλή αξιολογήθηκε νομικά από την ΚΕΝΕ, η οποία αποτελείται από συμβούλους του ΣτΕ και καθηγητές της Νομικής Σχολής, οι οποίοι δεν έθεσαν κανένα θέμα αντισυνταγματικότητας στις διατάξεις του. Παράλληλα, καμία σχετική παρατήρηση δεν υπάρχει και στην πολυσέλιδη Έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής.

Η υπουργός τόνισε ότι γενικά, «το άρθρο 7 του νομοσχεδίου δεν αλλάζει σε τίποτα τα χρονικά όρια εργασίας που ήδη σήμερα ισχύουν. Δηλαδή, παραμένουν οι έως 13 ώρες ημερησίως απασχόλησης για έναν εργαζόμενο, οι 150 ώρες υπερωρίες ετησίως» και αυτά που ισχύουν και σήμερα δεν έχουν κριθεί από κανένα δικαστήριο ως αντισυνταγματικά.

Ειδικότερα, με το άρθρο 2 του Συντάγματος που προβλέπει «τον σεβασμό και την προστασία του Ανθρώπου ως πρωταρχική προστασία της Πολιτείας. Απαγορεύει εργασία και συμπεριφορά που θίγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» η κ. Κεραμέως αντέτεινε ότι «το άρθρο 7 δεν αλλάζει σε τίποτα τον Κώδικα Εργατικού Δικαίου που προβλέπουν νόμιμο ημερήσιο ωράριο τις 8 ώρες, έως 150 ώρες υπερωρία ετησίως».

Αντίθετα, είπε, «ενισχύει την θέση του εργαζομένου» καθώς παρέχεται η δυνατότητα αυτό που μπορεί εάν θέλει να κάνει ένας εργαζόμενος με το να εργάζεται ημερησίως έως 13 ώρες σε δύο εργοδότες, αυτό να μπορεί να το κάνει και σε έναν εργοδότη και μάλιστα χωρίς να χρειάζεται να μετακινείται, αλλά και με προσαύξηση 40% της αμοιβής του». Παράλληλα, το άρθρο 7, πρόσθεσε η υπουργός, προβλέπει μεγαλύτερη προστασία στον εργαζόμενο. Όπως είπε, ενισχύθηκε με τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των φορέων, που προστέθηκαν με νομοθετική προσθήκη. «Έρχονται και ενισχύουν περαιτέρω το καθεστώς της υπερωριακής απασχόλησης του εργαζομένου, καθώς προβλέπει νομοθετικά, ρητά, το δικαίωμα του εργαζομένου να αρνηθεί την παροχή υπερωριακής εργασίας, όπως και ότι η άρνησή του αυτή δεν μπορεί να συνιστά αιτία καταγγελίας της σύμβασης ασυλίας ή να επιφέρει βλαπτική ή δυσμενή συμπεριφορά εις βάρος του εργοδότη. Και μάλιστα το βάρος απόδειξης το έχει ο εργοδότης».

Η υπουργός απέρριψε ότι το άρθρο 7 παραβιάζει το άρθρο 5 του Συντάγματος που αφορά «την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας» λέγοντας ότι «δεν θίγεται αυτή η προστασία από την στιγμή που δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής υπερωριακής εργασίας. Η απασχόληση σε έναν ή περισσότερους εργοδότες είναι θέμα επιλογής του εργαζόμενου με ανώτατο όριο της 13 ώρες ημερησίως».

Σχετικά με το άρθρο 21 του Συντάγματος που αφορά «την προστασία της οικογενειακής ζωής» η κ. Κεραμέως επανέλαβε ότι «δεν αλλάζει κάτι από τα ισχύοντα για την υπερωριακή εργασία. Αντίθετα, όποιος επιλέξει να εργαστεί έως 13 ώρες, αντί να το κάνει σε δύο εργοδότες, να μπορεί να το κάνει σε έναν, γλιτώνοντας την ταλαιπωρία των μετακινήσεων, με προσαύξηση 40% στην αμοιβή του.

Τέλος, στις αιτιάσεις ότι το άρθρο 7 του νομοσχέδιου προσκρούει ότι άρθρο 22 του Συντάγματος «για την προστασία στην Εργασία» η υπουργός είπε ότι και σε αυτή την περίπτωση διασφαλίζεται η προστασία του εργαζόμενου, καθώς προβλέπεται ρητά το δικαίωμα άρνησής του.

Η κ. Κεραμέως, συμπερασματικά, είπε ότι το άρθρο 7 του νομοσχεδίου «δεν προσβάλει απολύτως κανένα συνταγματικό δικαίωμα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης, στο ίδιο μήκος με την υπουργό Εργασίας, απέρριψε την αντισυνταγματική ένσταση, λέγοντας πως σε αντίθεση με τα προβαλλόμενα, «το νομοσχέδιο αυτό δίνει δικαιώματα στους εργαζόμενους στην προκοπή και στην κοινωνική κινητικότητα» σημειώνοντας πως «η περισσότερη ή λιγότερη απασχόληση είναι θέμα επιλογής του εργαζόμενου». Η δυνατότητα της εργασίας έως 13 ώρες ημερησίως, είπε ο κ. Μηταράκης, «δεν είναι κάτι καινούριο στο ελληνικό εργατικό δίκαιο. Έρχεται ως τροποποίηση του Ν.2784/ 2000, που θέσπισε το ΠΑΣΟΚ, με αυτές τις ίδιες αρχές και προϋποθέσεις σχετικά με την υπερωριακή εργασία, που δεν έχει κριθεί αντισυνταγματικός εδώ και 25 χρόνια». Αντίθετα, με την τροποποίηση που γίνεται με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου, «παρέχονται περισσότερες επιλογές στον εργαζόμενο και με περισσότερες δικλείδες ασφάλειας».

Στον αντίποδα, υπέρ της αντισυνταγματικότητας συντάχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.