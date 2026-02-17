Επιτροπή Βουλής: Κυρώθηκε η Συμφωνία συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας για επαγγελματική εκπαίδευση

Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αφορά την «Κύρωση της Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας».

Υπέρ της κύρωσης της Συμφωνίας, η οποία είχε υπογραφεί τον Δεκέμβριο του 2023, τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης -εκτός του ΚΚΕ που ξεκαθάρισε ότι καταψηφίζει - επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο στην συζήτηση και ψήφιση της από την Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Βλάσης επεσήμανε ότι η Συμφωνία είναι απόρροια των συναντήσεων των δύο χωρών και της αναζήτησης τους για κοινές δράσεις σε τομείς που μπορούν να συνεργαστούν.

«Η εν λόγω Συμφωνία υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2023, στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών, μεταξύ του πρώην υπουργού Παιδείας Κυριάκου Πιερρακκάκη και του Τούρκου ομολόγου του και ήρθε ως απόρροια των τότε συναντήσεων των δύο χωρών.

Η Συμφωνία αποτελεί επί της ουσίας το πεδίο πάνω στο οποίο σταδιακά μπορεί να δομηθεί μια στενή εποικοδομητική συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πέρα όμως και πάνω από όλα, η Συμφωνία αυτή βάζει ένα ακόμα λιθαράκι στη συντονισμένη προσπάθεια που κάνουμε τα τελευταία χρόνια για να ενδυναμώσουμε τις διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και να συμβάλουμε στη δημιουργία θετικού κλίματος και προωθεί μια σχέση καλής γειτονίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βλάσης.

Η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Ιωάννα Λυτρίβη, επεσήμανε ότι «η Συμφωνία θέτει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών στον εκπαιδευτικό τομέα και εντάσσεται στην συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια για την ενίσχυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων σε θέματα χαμηλής πολιτικής».

Όπως είπε, «μόνο θετικές είναι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που υπηρετούν το καλό κλίμα και ενισχύουν βήματα προόδου μεταξύ των δύο χωρών».