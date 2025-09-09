Οξύνθηκαν τα πνεύματα κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Βουλή, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ήρθε σε αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστο Γιαννούλη, τον οποίο αποκάλεσε «προδότη της Μακεδονίας».

Συγκεκριμένα, ο κ. Βελόπουλος υποστήριξε ότι η δικογραφία που αναμένεται να διαβιβαστεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα περιλαμβάνει ονόματα βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση από τα κόμμα της αντιπολίτευσης και κυρίως τον ΧρήστοςΓιαννούλη, με τον τελευταίο να φωνάζει διακόπτοντας επανειλημμένα τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

Μετά από ολιγόλεπτο διαπληκτισμό ανάμεσα στους δύο πολιτικούς, ο κ. Βελόπουλος απευθυνόμενος στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ είπε «ξέρω ότι δεν με συμπαθείς αλλά τα γελάκια και οι ειρωνείες στο σπίτι σου, στην μάνα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, όχι σε μένα. Είναι θέμα ήθους και αξιοπρέπειας. Μίλησε ο προδότης της Μακεδονίας» με τον κ. Γιαννούλη να αποχωρεί από την αίθουσα.