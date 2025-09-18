Επίθεση Φλωρίδη σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ - Απορρίφθηκε από τη ΝΔ η ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 18

Κατά πλειοψηφία απορρίφθηκε η ένταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του άρθρου 18 του νομοσχεδίου, όπως βελτιώθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, με το οποίο θεσπίζεται, υπό όρους η δυνατότητα αποκλεισμού κατηγορουμένου από μέρος ή το σύνολο των στοιχείων μιας ποινικής δικογραφίας που τον αφορά, εάν αυτή ενδέχεται να θέσει σε άμεσο και σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τρίτου προσώπου ή είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σημαντικού δημοσίου ή την εθνική ασφάλεια και η οποία εμπεριέχεται στην Οδηγία (ΕE) 2024/1226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Απριλίου 2024 για τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και της προστασίας των κυρώσεων περιοριστικών μέτρων της Ένωσης.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας του άρθρου 18 απορρίφθηκε από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης τάχθηκε «υπέρ» την αντισυνταγματικότητας της διάταξης.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απέρριψε τις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης κατά του άρθρου 18, που βάσισε την ένταση αντισυνταγματικότητας στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ και στο άρθρο 20 του Συντάγματος. Ανέφερε ότι για το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ υπάρχουν επανειλημμένες αποφάσεις από το 2000 έως το 2008 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αναφέρει «ότι το δικαίωμα στην αποκάλυψη σχετικών αποδεικτικών στοιχείων δεν είναι απόλυτο», σημειώνοντας ότι «για τις ποινικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αναφέρει ότι μπορεί να υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα όπως είναι η εθνική ασφάλεια, η ανάγκη προστασίας μαρτύρων που διατρέχουν κίνδυνο αντιποίνων και για αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαίο να αποκρύπτονται στοιχεία προκειμένου να διαφυλαχθούν θεμελιώδη δικαιώματα τρίτων».

Ο κ. Φλωρίδης, απευθυνόμενος στους βουλευτές της Αντιπολίτευσης που τους χαρακτήρισε «δικαιωματιστές» τους ρώτησε «σε τι ακριβώς διαφωνείτε με αυτά που έχει αποφανθεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο;».

Ο υπουργός υπενθύμισε την προϊστορία της διάταξης αυτής, με την ανάλογη του 2014- 2019 που είχε και πάλι με Οδηγία συμπεριληφθεί στην Ποινική μας Δικονομία και ενσωματώθηκε τότε στο εθνικό μας δίκαιο με την ψήφο και των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι εκείνη σε σχέση με τη σημερινή δεν είχε: τον σαφή προσδιορισμό ότι μόνο δικαστές και εισαγγελείς μπορούν να περιορίσουν την πρόσβαση κατηγορουμένου στη δικογραφία. Δεν είχε την ευθεία παραπομπή στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπων όπως η παρούσα.

Δεν προέβλεπε πως σε περίπτωση ενδεχόμενης προφυλάκισης του κατηγορουμένου δεν μπορεί να του περιοριστεί η πρόσβαση στη δικογραφία. Δεν παρείχε τη δυνατότητα στον κατηγορούμενο να προσφύγει στο Δικαστικό Συμβούλιο για να προσβάλει την απαγόρευσή της πρόσβασής του στη δικογραφία.

Ο κ. Φλωρίδης είπε ότι «ο δικαστής και ο εισαγγελέας θα πρέπει να μπορεί να προστατέψει τη ζωή των μαρτύρων σε σοβαρές υποθέσεις όπως είναι αυτές που αφορούν τρομοκρατικές ομάδες ή των κυκλωμάτων ναρκεμπόρων».

Ο υπουργός καταλόγισε στους βουλευτές της Αντιπολίτευσης ότι «εσάς τους δικαιωματιστές με αυτά που λέτε, οι ζωές των μαρτύρων δεν σας ενδιαφέρουν. Ο ατελείωτος υποτιθέμενος δικαιωματισμός σας στην πραγματικότητα εξαντλείται στην προστασία των δικαιωμάτων των δολοφόνων. Είστε παντελώς αδιάφοροι κατά πόσο θα κινδυνεύσουν οι ζωές κάποιων άλλων αθώων ανθρώπων, που θέλουν να συμβάλουν στην αποκάλυψη της αλήθειας»

Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Φλωρίδης είπε «εσάς σας ενδιαφέρουν μόνο τα δικαιώματα των σκληρών εγκληματιών» για αυτό και «το 2015, με το νόμο Παρασκευόπουλου, της κυβέρνησης Τσίπρα και με πρόεδρο της Βουλής την κυρία Κωνσταντοπούλου αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα της χώρας» και συμπλήρωσε πως «αυτή διάταξη αποκαλύπτει τις προτιμήσεις σας».

Για την αρνητική στάση του ΠΑΣΟΣΚ στην διάταξη του άρθρου 18 ο υπουργός σχολίασε «πως δεν περίμενα 11 χρόνια μετά να έρθει και να καταψηφίσει σε κάτι που είχε εισηγηθεί ως Κυβέρνηση. Και μάλιστα όταν η τότε διάταξη είχε λιγότερες εγγυήσεις. Στην πραγματικότητα αυτό που μας λέει σήμερα το ΠΑΣΟΚ αναδρομικά, είναι πως όσα είχε ψηφίσει τότε ως Κυβέρνηση ήταν αντισυνταγματικά!».

Επίσης, ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης απέρριψε την ένσταση αντισυνταγματικότητας είπε ότι «σήμερα, η συγκεκριμένη ρύθμιση ισχύει σε όλες τις χώρες - μέλη της ΕΕ με εξαίρεση μιας χώρας». Η διάταξη αυτή, πρόσθεσε ο κ. Καιρίδης, «στόχο έχει να προστατεύονται ύψιστα αγαθά όπως είναι για παράδειγμα η δημόσια ασφάλεια».

Η ρύθμιση αυτή, θύμισε ο βουλευτής της ΝΔ «είχε θεσπιστεί το 2014, με Οδηγία του 2012 από την συγκυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου (αυτό έχει σημασία για το τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σήμερα) και ίσχυσε μέχρι την αλλαγή των Ποινικών Κωδίκων το 2019 επί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο κ. Καιρίδης επισήμανε ότι στο άρθρο 18 εισάγονται μια σειρά από συγκεκριμένες εγγυήσεις και σταχυολόγησε έξι περιορισμούς που είναι «η απαγόρευση πρόσβασης αφορά μόνο την προδικασία και όχι την κύρια δίκη, άρα κανείς δεν πρόκειται να καταδικαστεί, χωρίς να έχει πρόσβαση την κατηγορία του. Ο όποιος αποκλεισμός θα πρέπει να είναι πλήρως εμπεριστατωμένος και αιτιολογημένος. Τον αποφασίζει Δικαστικό Συμβούλιο.

Η άρνηση αυτή θα πρέπει να συμβατή με όσα ορίζονται στη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Στραβούργου. Η απαγόρευση μπορεί να γίνει για πολύ συγκεκριμένα αδικήματα με υπέρ ατομικό χαρακτήρα όπως είναι η διαφθορά, η τρομοκρατία. Παρέχεται σε αντίθεση με την διάταξη του 2014 δίνεται η δυνατότητα στον κατηγορούμενό να υποβάλλει αντιρρήσεις και να οδηγηθεί η απόφαση απαγόρευσης σε νέα δικαστική κρίση».

Ο βουλευτής της ΝΔ υποστήριξε ότι με όλες αυτές τις εγγυήσεις υπερκαλύπτονται οι εγγυήσεις των δικαιωμάτων του κατηγορούμενου και δεν «υπάρχει κανένας πιο ευαίσθητος από εμάς σε αυτά τα δικαιώματα».

Κάλεσε μάλιστα το ΠΑΣΟΚ «να μην ακυρώσει τον εαυτόν του που το 2014 είχε υπερψηφίσει την ανάλογη διάταξη από έναν μόνο και μόνο υπερβάλλοντα αντιπολιτευτικό ζήλο».