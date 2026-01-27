Επίσκεψη Ζαχαράκη και Μαρινάκη στο 2ο ΓΕΛ Γέρακα: Θέλουμε οι μαθητές να θωρακίζονται απέναντι στην παραπληροφόρηση

Συζήτηση με μαθητές και μαθήτριες που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα για τον εγγραμματισμό σχετικά με τις ειδήσεις και ιδιαίτερα τις ψευδείς ειδήσεις είχαν, νωρίτερα την Τρίτη, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και ο υφπουργός παρά τω Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οι οποίοι επισκέφθηκαν το 2ο Γενικό Λύκειο Γέρακα.

Η κα. Ζαχαράκη χαρακτήρισε το πρόγραμμα «καινοτόμο» και ανέφερε ότι η υλοποίησή του αποτελεί μέρος του εμπλουτισμού των ήπιων δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ζωής μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία.

Απευθυνόμενη στα παιδιά, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία παράγεται και διαδίδεται με πρωτοφανή ταχύτητα και πολυπλοκότητα». «Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ικανότητα να προσεγγίζουμε κριτικά όσα ακούμε και διαβάζουμε δεν είναι πολυτέλεια· είναι βασική δεξιότητα ζωής. Να μπορούμε να ξεχωρίζουμε το αξιόπιστο από το ψευδές, το τεκμηριωμένο από το κατασκευασμένο», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «η παραπληροφόρηση είναι μία κρίση που έχει έρθει και βρίσκεται παντού».

Όπως ανέφερε, στόχος είναι στο άμεσο χρονικό διάστημα να βρεθούν οι οικονομικοί πόροι, προκειμένου να υλοποιηθεί το εν λόγω πρόγραμμα όσο το δυνατόν πιο άμεσα σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. «Έχουμε υποχρέωση να δώσουμε σε εσάς (σ.σ. παιδιά και εκπαιδευτικούς) όλα τα εργαλεία, προκειμένου να μάθετε να κρίνετε, να αξιολογείτε και γιατί όχι, να αγαπήσετε τη δημοσιογραφία που διασταυρώνει, ακούει όλες τις απόψεις και δεν έχει στόχο να δημιουργήσει ψεύτικη εικόνα στον κόσμο», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκος Παναγιώτου, τόνισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναδεικνύονται οι θετικές πρωτοβουλίες όπως αυτή και ανέφερε: «Πρόκειται για ένα πρότυπο, πανελλαδικό και επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα, που συνδέει το σχολείο με τη δημοσιογραφία και την ακαδημαϊκή γνώση. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί απλώς καλές πρακτικές· διαμορφώνει πρότυπα που μπορούν να αξιοποιηθούν θεσμικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Από την πλευρά της ΕΣΗΕΑ, η πρόεδρος, Μαρία Αντωνιάδου, απευθυνόμενη στα παιδιά τόνισε ότι «η δουλειά του δημοσιογράφου είναι να επιβεβαιώνει, η δική σας δουλειά, είναι να μας ελέγχετε αν κάνουμε καλά τη δουλειά μας».

Το 2ο ΓΕΛ Γέρακα είναι ένα από τα συνολικά 35 γυμνάσια και λύκεια σε όλη την Ελλάδα, που υλοποιούν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2025-26, το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες».

Κατά την επίσκεψη των υπουργών στο σχολείο, τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είχαν την ευκαιρία να τους παρουσιάσουν τα όσα έχουν κάνει, καθώς επίσης και ό,τι έχουν αποκομίσει μέχρι στιγμής από το πρόγραμμα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι μεταξύ άλλων, τα παιδιά, μέσα από βιωματικές εργασίες, μαθαίνουν τι σημαίνει να έχει αξία μία είδηση, τι περιλαμβάνει η δουλειά ενός δημοσιογράφου και το πώς η πλαισίωση ενός άρθρου μπορεί να αλλάξει την είδηση. Επιπλέον, εξοικειώνονται με τη διαδικασία σύγκρισης των ειδήσεων και τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων για την επιβεβαίωση μίας είδησης.

Υπενθυμίζεται, ότι το πρόγραμμα «Καλλιεργώντας Κριτικούς Αναγνώστες» άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2025-26, θα διαρκέσει μέχρι τον ερχόμενο Μάιο και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της γυμνασίου και λυκείου. Υλοποιείται από το Εργαστήριο Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας (Peace Journalism Lab) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και την Ενωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ).

Στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και του ειδησεογραφικού γραμματισμού των μαθητών και μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, βιωματικές δραστηριότητες και συνεργασίες με επιστημονικούς φορείς.

Εμπλέκει περισσότερους από 1.200 συμμετέχοντες (90 εκπαιδευτικούς, 1.100 μαθητές, 50 δημοσιογράφους και 25 ακαδημαϊκούς), αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ σχολικής τάξης δημοσιογραφικής πρακτικής και πανεπιστημιακής γνώσης, ενώ έχει ήδη προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον διεθνών φορέων, όπως το Economist Foundation.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην επίσκεψη παρευρέθηκαν, επίσης, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και στελέχη της εκπαίδευσης.