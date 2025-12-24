Επίσκεψη Σ. Παπασταύρου στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ

Το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Στέφανο επισκέφθηκε σήμερα, Παραμονή των Χριστουγέννων, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, όπου τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του διαχειριστή, κ. Μάνος Μανουσάκης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, αντήλλαξε ευχές με τους εργαζόμενους του Κέντρου και τους ευχαρίστησε για τις προσπάθειες που καταβάλλουν τις εορταστικές αυτές ημέρες ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης της χώρας.

Με την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο κ. Παπασταύρου, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, επισκέφθηκα το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, μία κρίσιμη εθνική υποδομή. Τις 'Αγιες αυτές Ημέρες, οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ και της ΡΑΑΕΥ υπηρετούν με αυταπάρνηση το καθήκον τους, διασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Πατρίδας μας. Τους αξίζει ένα μεγάλο "ευχαριστώ", όπως και στους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τις νοσοκόμες, τα Σώματα Ασφαλείας, τους εργαζόμενους στις δημόσιες συγκοινωνίες, δηλαδή, όλους όσοι τις ημέρες αυτές είναι μακριά από τις οικογένειές τους για να υπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο και την Πατρίδα, όλους εμάς δηλαδή, ώστε να γιορτάζουμε με ασφάλεια. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα σε όλες και όλους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα υποδεχτήκαμε τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας, όπου είδαμε ότι η διασύνδεση Αττικής-Κρήτης λειτουργεί ομαλά και τα φουγάρα των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής του νησιού έχουν σβήσει. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό το ιστορικό επίτευγμα. Πλέον προχωράμε στις νέες διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ώστε το ηλεκτρικό σύστημα να γίνει ακόμη πιο ισχυρό και η χώρα μας να καταστεί εξαγωγέας ενέργειας, που αποτελεί τον εθνικό μας στόχο».