Επίσκεψη Μητσοτάκη στο υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής: «Θα είναι ένα από τα τρία ''κοσμήματα'' του ΕΣΥ»

Επίσκεψη στο υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, που αποτελεί δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος πραγματοποίησε την Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή Ασφάλειας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ιωάννη Ραπτάκη, και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου.

«Ευχαριστώ το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τα τρία νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζονται, ένα από τα οποία είναι το Γενικό Νοσοκομείο της Κομοτηνής. Θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο θα διαθέτει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πράγματι είμαι πολύ χαρούμενος για τη γρήγορη πρόοδο των εργασιών, με ορίζοντα υλοποίησης και για τα τρία νοσοκομεία τις αρχές του 2027. Και βέβαια να πούμε ότι δεν είναι μόνο το κτήριο, είναι οι διαδικασίες, οι άνθρωποι, η ψηφιακή τεχνολογία η οποία έχει ενσωματωθεί πλήρως στον τρόπο οργάνωσης του νοσοκομείου.

Μιλάμε πραγματικά για ένα νοσοκομείο το οποίο θα είναι πραγματικό νοσοκομείο του 21ου αιώνα και ένα “κόσμημα”, ένα από τα τρία “κοσμήματα” του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και βέβαια σε μία περιοχή η οποία έχει τόσες ανάγκες και τόσες ευαισθησίες. Και με πάρα πολύ πράσινο χώρο, να το πούμε και αυτό. Ένα μεγάλο πάρκο ουσιαστικά γίνεται γύρω από το νοσοκομείο. Με το καλό, λοιπόν, στα εγκαίνια».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής, όπου ξεναγήθηκε από τον Διευθυντή του Ηλία Ιωαννάκη και τη Διευθύντρια Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ροδόπης Μαριγούλα Κοσμίδου στις εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους διαδραστικούς πίνακες, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σχολεία της χώρας για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών από την Ε’ Δημοτικού μέχρι τη Γ΄Λυκείου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με μαθητές και εκπαιδευτικούς και παρακολούθησε μουσική παράσταση με παραδοσιακούς θρακιώτικους ήχους, στο αμφιθέατρο του σχολείου.

«Να πω πόσο μεγάλη σημασία αποδίδω στα σχολεία τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της συμπερίληψης, τα οποία επιδεικνύονται εδώ στο δικό σας σχολείο. Και γιατί δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω, αλλά για να ακούσω, να τηρήσω μόνο τη δέσμευσή μου ότι, το συντομότερο δυνατόν, θα έχετε τα μουσικά όργανα που σας λείπουν, για να συνεχίσετε άμεσα αυτό το οποίο αγαπάτε», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στο Μουσείο Καραθεοδωρή, το οποίο στεγάζεται στο Τσανάκλειο Μέγαρο. Ολοκληρώνοντας την ξενάγησή του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο αναγνωστήριο του Μεγάρου με νέους της περιοχής και τον Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Φώτη Μάρη και συζήτησε μαζί τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη, για τα προγράμματα σπουδών, για τη συνεργασία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου με ξένες σχολές, για τη φοιτητική ζωή και για ζητήματα στέγης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Κομοτηνή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής Παντελεήμων και με τον Τοποτηρητή Μουφτή Κομοτηνής Σερίφ Δαμάδογλου Γιασιάρ, στον Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας και ο βουλευτής Ροδόπης Ευριπίδης Στυλιανίδης.