Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο της Κρήτης θα μεταβεί σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να επισκεφθεί το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα στο Καστέλι. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται να υπογραφεί συμφωνία που αφορά τον εξοπλισμό αεροναυτιλίας.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναχωρήσει για το Ζάγκρεμπ, όπου στις 15:45 ώρα Ελλάδας θα έχει συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβιτς.



Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της διήμερης συνάντησης ηγετών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που φιλοξενείται στο Ζάγκρεμπ.