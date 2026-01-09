Επίσκεψη Ι. Μπούγα στο Πρωτοδικείο Αθηνών: Διαπίστωσε την επίσπευση των προσδιορισμών των υποθέσεων, μετά τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών διαπίστωσε ότι μετά την εφαρμογή του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λίγες ημέρες μετά την έναρξη ισχύος του, υπάρχουν ήδη θετικά αποτελέσματα.

Κατά την επίσκεψή του, ο κ. Μπούγας ενημερώθηκε από την προϊσταμένη και τους δικαστικούς υπαλλήλους της Γραμματείας Κατάθεσης Αγωγών του Πρωτοδικείου και συνομίλησε με δικηγόρους, που βρίσκονταν εκεί προκειμένου να καταθέσουν δικόγραφα, ενώ δόθηκε έμφαση στον χρόνο προσδιορισμού των δικασίμων μετά τη θέσπιση δεσμευτικών προθεσμιών που έγινε για πρώτη φορά.

Παράλληλα, ο προϊστάμενος της διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Χριστόφορος Λινός, υπενθύμισε ότι ο μέσος χρόνος προσδιορισμού δικασίμου ήταν 3,5 έτη, ενώ τώρα, μετά την έναρξη ισχύος των νέων διατάξεων, οι αγωγές που κατατίθενται στο Πρωτοδικείο Αθηνών προσδιορίζονται με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους του 2026 (16-17 Σεπτεμβρίου 2026). Και αυτό επειδή μεσολαβεί το διάστημα των θερινών διακοπών που λειτουργούν τα θερινά Τμήματα (Ιούλιος- Σεπτέμβριος 2026).

Ακόμη, επισημάνθηκε ότι οι αγωγές που κατατέθηκαν τον Φεβρουάριο 2024 προσδιορίστηκαν, έπειτα από το άνοιγμα νέων πινακίων μετά την εφαρμογή του νέου Δικαστικού Χάρτη, για τον Ιούνιο 2026.