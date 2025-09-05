Επισκέψεις κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νέας Δημοκρατίας, ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, κλιμάκιο με επικεφαλής την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και με τη συμμετοχή των Υφυπουργών Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη και Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα, του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης Παναγιώτη Στάθη και από το ΥΚΟΙΣΟ των Γενικών Γραμματέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας Πρόδρομου Πύρρου, Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνου Γλούμη-Ατσαλάκη και Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνας Πατσογιάννη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.



Το κυβερνητικό κλιμάκιο μετέβη στο Επιμελητήριο Φλώρινας όπου πραγματοποίησε συνάντηση με την Πρόεδρο Βαλίνα Ρόζα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην τοποθέτησή της η κα Μιχαηλίδου τόνισε, μεταξύ άλλων:



«Είναι διαπιστωμένη η ανάγκη δημογραφικής τόνωσης της περιοχής. Η Φλώρινα θα είναι ένας από τους πρώτους νομούς όπου θα επεκταθεί το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης και κινητροδότησης για μετεγκατάσταση κατά το πρότυπο του προγράμματος “Μετεγκατάσταση στον Έβρο” που μετρά ήδη 500 αιτήσεις».



Ακολούθως, το κυβερνητικό κλιμάκιο, επισκέφθηκε το Δημαρχιακό Μέγαρο, όπου τους υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης και ακολούθησε συζήτηση με τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, παρουσία και του Δημάρχου Πρεσπών Γιώργου Στεργίου.



Τα μέλη του κλιμακίου ενημερώθηκαν για θέματα της αυτοδιοίκησης και θέματα της τοπικής κοινωνίας.



Το πρόγραμμα του κλιμακίου συνεχίστηκε με επίσκεψη στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συνάντηση με την Πρόεδρο Σοφία Σελεμίδου. Η κα Μιχαηλίδου, ως η καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργός, μίλησε σε βάθος για τον ρόλο των ΚΚΠ, άκουσε με προσοχή τα θέματα που της ανέπτυξαν και εξέφρασε τη στήριξή της στο έργο του ΚΚΠ Δυτικής Μακεδονίας.



Η παρουσία του κλιμακίου ολοκληρώθηκε με την παράθεση συνέντευξης Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ.



Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις η κα Μιχαηλίδου δήλωσε: «Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στη Φλώρινα και επισκέπτομαι το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Δυτικής Μακεδονίας - το πρώτο κέντρο που λειτούργησε το πρόγραμμα Αναδοχής και Υιοθεσιών. Το Κέντρο και με την τωρινή του διεύθυνση κάνει εξαιρετική δουλειά για να διασφαλίσει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών όχι μόνο στο κομμάτι της διαμονής τους στο ίδρυμα, αλλά και κυρίως ως προς

την αποϊδρυματοποίησή τους».



Σε ερώτηση σχετικά με τη στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών, η κα Μιχαηλίδου επισήμανε: «Ήδη, στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που ψηφίζεται την ερχόμενη Τρίτη στη Βουλή, θεσπίζουμε τη διά βίου τριτεκνική ιδιότητα των γονέων, ένα σημαντικό βήμα για τη σταδιακή σύγκλιση τριτέκνων-πολυτέκνων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η στήριξη στις υπερπολύτεκνες οικογένειες. Είδαμε σήμερα μια μητέρα από τη Φλώρινα που έχει οκτώ παιδιά. Έχουμε προαναγγείλει, από την προηγούμενη εβδομάδα, ότι διευρύνουμε τα εισοδηματικά κριτήρια αυξάνοντας κάθε κατηγορία κατά 2.000 ευρώ για οικογένειες με έως 5 παιδιά.

Έτσι, μία οικογένεια με 5 παιδιά συμμετέχει στο πρόγραμμα εφόσον το εισόδημά της πια ανέρχεται σε 44.000 ευρώ. Πάνω σε αυτήν την προσαυξημένη βάση προστίθενται 3.000 ανά παιδί. Έτσι, για μια οικογένεια με 6 παιδιά το εισοδηματικό όριο είναι 47.000 ευρώ, δηλαδή προσαυξημένο κατά 5.000 ευρώ σε σχέση με αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα. Δίνουμε τέλος στο ταβάνι που υπήρχε στα εισοδηματικά κριτήρια και στις ανισότητες που υπήρχαν και βοηθάμε ακόμα περισσότερες πολύτεκνες οικογένειες με υψηλότερο εισόδημα να ενταχθούν στο πρόγραμμα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς».



Η Υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη τόνισε σχετικά με τον σχεδιασμό της Κυβέρνησης για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών της Φλώρινας: «Με τη σημερινή παρουσία μας επιθυμούμε να καταστήσουμε τους πολίτες της Φλώρινας κοινωνούς του κυβερνητικού προγράμματός μας, αλλά και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους, με σκοπό να δρομολογήσουμε άμεσα λύσεις», ενώ παράλληλα γνωστοποίησε ότι θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 100% τα αιτήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του νομού σε προσωπικό, έχοντας ενταχθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του έτους 2026.

Η κα Χαραλαμπογιάννη προσδιόρισε σε περισσότερες από 110.000 τις συνολικές προσλήψεις σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, ενώ εστίασε στη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών για την ενίσχυση των μορίων της εντοπιότητας στις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, καθώς αυτά διπλασιάστηκαν από 20 σε 40 μόρια, προωθώντας την παραμονή νέων στελεχών της δημόσιας διοίκησης στον τόπο καταγωγής τους.



Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας επισήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά βρέθηκα και πάλι, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην περιοχή της Φλώρινας. Μόλις πριν από λίγες ημέρες συμμετείχα στις γιορτές των Πρεσπών, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη και έμεινα πραγματικά εντυπωσιασμένος με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Γιατί οι άνθρωποι είναι που δίνουν τον τόνο και τον χαρακτήρα σε κάθε τόπο. Σήμερα είχαμε τη χαρά και εμείς να ενημερωθούμε, να συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοί τους.

Γιατί αυτή πρέπει να είναι η αποστολή μας: να κάνουμε τις ανάγκες του τόπου, κάθε τόπου και της Ελλάδας ολόκληρης, λιγότερες και λιγότερο πιεστικές. Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο έχω την ευθύνη να υπηρετώ με την καθοδήγηση της Υπουργού μας Λίνας Μενδώνη, έχει στηρίξει ουσιαστικά την περιοχή της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας. Με έργα και υποδομές που προβάλλουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και στηρίζουν ουσιαστικά τη σύγχρονη δημιουργία. Δέσμευσή μας είναι να εντείνουμε τις προσπάθειες και τις δράσεις μας, για μια περιοχή μεγάλης εθνικής σημασίας, όπως η περιοχή της Φλώρινας».



Επίσκεψη στην Κοζάνη



Κλιμάκιο με επικεφαλής τον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, αποτελούμενο από τους Υφυπουργούς Ανάπτυξης, Σταύρο Καλαφάτη, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκο Παπαϊωάννου και τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Δημήτρη Αναγνώπουλο πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης.



Συνοδευόμενοι από τους Βουλευτές Κοζάνης Στάθη Κωνσταντινίδη και Μιχάλη Παπαδόπουλο και, αλλά και τον Διοικητή της ΕΥΔΑΜ (Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης), Πελοπίδα Καλλίρη, επισκέφθηκαν την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το ΙΔΕΠ (Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων) και την πίστα Motocross στον Άγιο Χριστόφορο Εορδαίας, μία υποδομή που, όπως είπε ο κ. Βρούτσης, μπορεί να εξελιχθεί σε κέντρο μηχανοκίνητου αθλητισμού για όλη την Ελλάδα, δίνοντας νέα πνοή στην περιοχή.



Ο κ. Καλαφάτης χαρακτήρισε το ΙΔΕΠ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έναν σημαντικό κρίκο μετάδοσης γνώσης, εκπαίδευσης νέων επιστημόνων, διασύνδεσης του ερευνητικού προϊόντος με τη βιομηχανία και ταυτόχρονα βασικό πυρήνα του τοπικού οικοσυστήματος καινοτομίας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία βρίσκεται σε καθεστώς μετάβασης. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε, επίσης, τους χώρους του ΒΙΟΠΑ στην Πτολεμαΐδα, όπου έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του Hub Καινοτομίας Υδρογόνου, σε έκταση 20 περίπου στρεμμάτων που παραχώρησε ο Δήμος Εορδαίας στο ΕΚΕΤΑ, έργο ενταγμένο στο πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή.



Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Παπαϊωάννου συζήτησε εκτενώς ζητήματα που αφορούν στη μείωση του μαθητικού δυναμικού, τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με εκπαιδευτικούς, την ενίσχυση των δομών ειδικής αγωγής, την επιμόρφωση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κτιριολογικά θέματα. Στη συνέχεια συναντήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Κοζάνης με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρο Θεοδουλίδη, και επισήμανε ότι το ΠΔΜ είναι «κόσμημα» για την περιοχή, που όχι απλώς συμβάλλει στα θέματα της Δίκαιης Μετάβασης, αλλά είναι και πόλος έλξης Ελλήνων και ξένων φοιτητών, αποτελώντας δύναμη εξωστρέφειας και διεθνοποίησης.



Κατόπιν, το κυβερνητικό κλιμάκιο συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργο Αμανατίδη στην Περιφέρεια, αλλά και με την ΔΕΕΠ της ΝΔ στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης. Στον ίδιο χώρο, ο κ. Βρούτσης πραγματοποίησε συνάντηση με τα αθλητικά σωματεία της Περιφερειακής Ενότητας και συζήτησε με την τοπική αθλητική κοινωνία τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες στον Αθλητισμό την τελευταία διετία (e-Kouros, νόμοι για την αντιμετώπιση της βίας με την ενίσχυση της ΔΕΑΒ κ.ά.), καθώς και τα πολλαπλά μέτρα στήριξης των ερασιτεχνικών σωματείων και των Εθνικών μας ομάδων.



Να σημειωθεί ότι νωρίτερα ο Γ.Γ. Υποδομών, Δημήτριος Αναγνώπουλος, πραγματοποίησε αυτοψία στο έργο κατασκευής της Επαρχιακής Οδού Καστοριάς – Πτολεμαΐδας (τμήμα ρέμα Κώτουρη – όρια νομού Κοζάνης, με σήραγγα στην Κλεισούρα). Πρόκειται για αρτηρία της Επαρχιακής Οδού, μήκους περίπου 10,5χλμ., 4 ισόπεδων κόμβων, της σήραγγας Κλεισούρας, διπλής κατεύθυνσης μήκους 1.365μ. με σήραγγα διαφυγής 1.383μ., μίας γέφυρας (ρέματος Κώτουρη), μήκους περίπου 35μ., τεσσάρων Κάτω Διαβάσεων και της αποκατάστασης των συνδέσεων υφιστάμενου τοπικού οδικού δικτύου. Το ποσοστό υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε ποσοστό 47%. Ο κ. Αναγνώπουλος επισκέφθηκε και το 8ο Γυμνάσιο Κοζάνης που έχει ενταχθεί στην Α’ φάση του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο περιλαμβάνει 5 σχολικές μονάδες του νομού, συνολικού προϋπολογισμού 971.893,46€.



Επίσκεψη στην Πιερία



Κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο και αποτελούμενο από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανό και τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.



Τα μέλη του κλιμακίου επισκέφθηκαν το ανακαινισμένο Κέντρο Υγείας Αιγινίου, ενώ επιθεώρησαν και τις εργασίες ανακαίνισης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Εκεί είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενώ αμέσως μετά ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Ginox, που αποτελεί για την περιοχή μία πρότυπη μονάδα παραγωγής και που απασχολεί δεκάδες εργαζόμενους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης τονίστηκε η έμφαση που έχει δώσει τα τελευταία χρόνια η Κυβέρνηση στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της δέσμης μέτρων που έχει ανακοινώσει.



Στη συνέχεια, τα μέλη του κλιμακίου συναντήθηκαν με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ.κ. Γεώργιο, ενώ η περιοδεία συνεχίστηκε με επίσκεψη στο 12ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κατερίνης, που ανακαινίζεται μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».



Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος τόνισε: «Βρισκόμαστε στην Πιερία για να διαπιστώσουμε στην πράξη το μεγάλο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που υλοποιείται στην Πιερία αλλά και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, σε κάθε γωνιά της χώρας. Επισκεφτήκαμε από το πρωί το Κέντρο Υγείας Αιγινίου, επισκεφτήκαμε το Νοσοκομείο Κατερίνης. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 12ο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κατερίνης, είναι όλα μέρος του προγράμματος "Μαριέττα Γιαννάκου", με ανακαίνιση σε 430 σχολεία σε όλη τη χώρα.



Είναι όλα μέρος της μεγαλύτερης ανακαίνισης σε δομές υγείας σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή στο Λιτόχωρο, στο Αιγίνιο, στην Κατερίνη ανακαινίζονται δομές υγείας, όλα αυτά συμβάλλουν στο να αναζωογονήσουμε την περιφέρεια».



Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της περιοδείας παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ, ενώ προηγήθηκε σύσκεψη με παραγωγικούς φορείς στην έδρα του Επιμελητηρίου Πιερίας όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της αγοράς, του επιχειρηματικού κόσμου και της εργασίας, μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων από τον τουριστικό αλλά και τον αγροτικό κλάδο που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της οικονομίας και της ανάπτυξης της περιοχής.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Υπουργός Επικρατείας έδωσε στοιχεία και για το προφίλ της Πιερίας. Κάνοντας χρήση στοιχείων από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σημείωσε ότι «από το 2019 μέχρι σήμερα έχει προστεθεί καθαρό πλεόνασμα 500 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν δημιουργήσει επιπλέον 5.000 θέσεις εργασίας. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης του 24% στην απασχόληση του νομού Πιερίας. Όταν μιλάμε για ανισότητες, ο καλύτερος τρόπος να μετρήσουμε την ανάπτυξη, τη βελτίωση στα εισοδήματα, είναι η μείωση της ανεργίας», ανέφερε ακόμη και συνέχισε: «Τα στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ μάς δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στο νομό Πιερίας έχει αυξηθεί τα τελευταία έξι χρόνια κατά 250 ευρώ, σημειώνει δηλαδή μια αύξηση του 34%, ποσοστό που είναι υψηλότερο από τον εθνικό ρυθμό αύξησης του μέσου μισθού. Μπορεί να είναι χαμηλότερος ο μέσος μισθός στην Πιερία, αλλά αυξάνεται ταχύτερο από τον εθνικό μ.ο.», παρατήρησε.



Και, έκλεισε λέγοντας πως «η Ελλάδα έχει τώρα τη δυνατότητα να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης εκεί που πρέπει. Ένα από τα εργαλεία είναι τα περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης -και η Πιερία έχει το δικό της. Κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να ενημερωθεί για τα σχέδια αυτά», ανέφερε και κάλεσε τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους, καθώς τα σχέδια είναι ανοικτά σε διαβούλευση.



Από την πλευρά του, ο κ. Θεοχάρης επισήμανε: «Σήμερα βρέθηκα στην Πιερία, στο πλαίσιο της εξόρμησης της Κυβέρνησης στη Βόρεια Ελλάδα. Επισκεφθήκαμε το 12ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Κατερίνης που ανακαινίζεται μέσα από το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου", συναντηθήκαμε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ.κ. Γεώργιο, ενώ στο Επιμελητήριο Πιερίας είχαμε μια ουσιαστική συζήτηση με τοπικούς φορείς και επιχειρηματίες. Παράλληλα, επισκεφθήκαμε την ZEUS KIWI, μια δυναμική επιχείρηση που αναδεικνύει την Ελλάδα που παράγει και εξάγει». Κλείνοντας, τόνισε: «Το μήνυμα είναι σαφές: η Κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη θέση.

Δεν αρκεί να βλέπουμε αριθμούς και δείκτες. Πρέπει να βρισκόμαστε δίπλα στους πολίτες, να ακούμε τις ανάγκες τους και να δίνουμε λύσεις. Αυτή είναι η Κυβέρνηση που ακούει, που σχεδιάζει με βάση την πράξη και επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης. Η Κυβέρνηση δεν φοβάται να κοιτάξει τα προβλήματα κατάματα και να προσπαθήσει με όλες τις δυνάμεις της να τα λύσει, γιατί αναγνωρίζει μονάχα έναν αντίπαλο στο πολιτικό πεδίο: τα προβλήματα της καθημερινότητας των Ελλήνων πολιτών. Με αυτά θα συνεχίσουμε να αναμετριόμαστε. Και με τίποτα άλλο». Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της περιοδείας τα μέλη του κλιμακίου επισκέφθηκαν και την εταιρεία «ΖΕΥΣ Ακτινίδια» που δραστηριοποιείται στην καλλιέργεια, εμπορία και βελτίωση του προϊόντος του ακτινιδίου.



Στην περιοδεία που ολοκληρώθηκε με συνάντηση με μέλη της ΔΕΕΠ Πιερίας, συμμετείχαν, επίσης, οι βουλευτές Πιερίας Φώντας Μπαραλιάκος, Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου, εκπρόσωπος του βουλευτή Σπύρου Κουλκουδίνα, καθώς και ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Πιερίας Χαράλαμπος Μπρουσκέλης.





Επίσκεψη στην Πέλλα





Την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας επισκέφθηκε κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, με επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο και με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας Ελευθέριου Κρητικού και της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας Χριστίνας-Μαρίας Κραββάρη, καθώς και των βουλευτών Πέλλας, Λάκη Βασιλειάδη, Διονύση Σταμενίτη και Γιώργου Καρασμάνη.



Ο Υπουργός Εσωτερικών επισκέφθηκε διαδοχικά τους Δήμους Πέλλας στα Γιαννιτσά, όπου και ανακοίνωσε την ένταξη της πράξης του κολυμβητηρίου, Σκύδρας, Αλμωπίας και Εδέσσης, όπου και συναντήθηκε με τους Δημάρχους των περιοχών αλλά και εκπροσώπους τοπικών φορέων, διερευνώντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και αναζητώντας τις λύσεις.



Ξεναγήθηκε στον τουριστικό χώρο στα Λουτρά Πόζαρ όπου και συνομίλησε με επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, ενώ επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας Αριδαίας. Στις δηλώσεις του τόνισε:



«Γιαννιτσά, Σκύδρα, Αριδαία, Έδεσσα. Κάθε πόλη της Πέλλας που είχαμε τη χαρά να επισκεφθούμε διαθέτει τις δικές της προοπτικές αλλά και προκλήσεις. Σταθερό μέλημά μας, να συζητάμε με τους αιρετούς της αυτοδιοίκησης, να καταγράφουμε ανάγκες, να βρίσκουμε λύσεις στα μικρά ή μεγαλύτερα ζητήματα, να επιταχύνουμε έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, για να ενισχυθεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση και των δύο βαθμών ακόμη περισσότερο.



Κύριος στόχος, πάντοτε, η βελτίωση της καθημερινότητας όλων. Και είμαι βέβαιος ότι με τις παρεμβάσεις που κάνουμε, όπως αυτές της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων, των αθλητικών εγκαταστάσεων και των δομών υγείας, αλλά και για την αξιοποίηση του ιαματικού τουρισμού που αποτελεί πόλο ανάπτυξης για την περιοχή, θα τον πετύχουμε».



Από την πλευρά της η κα Κραββάρη επισκέφθηκε διαδοχικά τα Κέντρα Υγείας, Γιαννιτσών, Σκύδρας, Αριδαίας, Έδεσσας και Κρύας Βρύσης, ενώ νωρίτερα συνομίλησε με εργαζόμενους της 17ης ΤΟΜΥ.



Ο κ. Κρητικός επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Πέλλας όπου και συνομίλησε με τα μέλη του, ενώ είδε από κοντά τη λειτουργία των επιχειρήσεων ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ και ALTERRA που αποτελούν πυλώνες της βιομηχανίας μεταποίησης οπωροκηπευτικών στην περιοχή.



Η περιοδεία ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή των μελών του κλιμακίου στη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, όπου και συζήτησαν με τοπικά κομματικά στελέχη και μέλη του κόμματος.