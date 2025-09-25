Επαφές Μητσοτάκη για την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η ενίσχυση της συνεργασίας της Ελλάδας με τις ΗΠΑ στον κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον ειδικό σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σε θέματα τεχνολογίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το Μέγαρο Μαξίμου,«ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Michael Kratsios.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας- ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης».