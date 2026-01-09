Εντός του 2026 θα παραδοθεί το μητροπολιτικό πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, ένα έργο που υλοποιείται από τον Δήμο Παύλου Μελά με πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, κατά τη συνάντησή του την Παρασκευή, με δημοσιογράφους.

Ο κ. Γιουτίκας επισήμανε ότι το έργο προχωράει και οι εργασίες που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με κονδύλια 11,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ (μετά τις εκπτώσεις που έχουν γίνει) περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου και των διαδρομών, τις φυτεύσεις, τις αρδεύσεις, τον φωτισμό, την τοποθέτηση εξοπλισμού, τις περιφράξεις και την εγκατάσταση των δύο εισόδων.

Όπως είπε, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθεί στους πολίτες ένας σημαντικός -για όλη τη Θεσσαλονίκη - χώρος πρασίνου και αναψυχής. Σε ό,τι αφορά τις εργασίες στα κτίρια, αυτές δεν περιλαμβάνονται στα έργα δημιουργίας του πάρκου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε, άλλωστε, στο αλιευτικό καταφύγιο στην Καλαμαριά, λέγοντας ότι θα παραδοθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 ενώ γνωστοποίησε ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε επιπλέον πόρους από το αρμόδιο υπουργείο για την ανάπλαση έκτασης 12 στρεμμάτων στην χερσαία ζώνη του αλιευτικού καταφυγίου.

Ως τα τέλη Ιανουαρίου αναμένεται η υπογραφή της σχετικής σύμβασης που θα προβλέπει τη δημιουργία χώρου πρασίνου με διαδρομές για τους επισκέπτες.

Σε ό,τι αφορά τα οδικά έργα που θα υλοποιηθούν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ διευκρίνισε ότι στο πρόγραμμα θα ενταχθεί η νέα γέφυρα στον ποταμό Λουδία που θα αντικαταστήσει την παλιά μεταλλική γέφυρα η οποία συνδέει την Ημαθία με τη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας για τα έργα που υλοποιούνται ή σχεδιάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σχολίασε ότι ενώ υπήρχαν διαθέσιμοι πόροι, οι δήμοι είχαν μια αντικειμενική δυσκολία να προτείνουν για ένταξη μεγάλα έργα, ώριμα από μελετητικής πλευράς.

Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής ξεκίνησε μια προσπάθεια πριν από έναν χρόνο ώστε να γίνονται οι μελέτες από τις αναπτυξιακές εταιρείες των δήμων οι οποίες υποστηρίζονται από την Περιφέρεια.

«Υποστηρίζουμε τους δήμους με τεχνική βοήθεια για να ωριμάσουν γρήγορα μεγάλα έργα και τώρα καταφέραμε στους δήμους του προγράμματος της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης να ωριμάζουν έργα ανάπλασης από τη Σίνδο μέχρι και τον δήμο Θερμαϊκού. Πολλοί από αυτούς τους δήμους μέσα στο πρώτο εξάμηνο θα τα δημοπρατήσουν κιόλας. Το 2026 θα είναι μια καλή χρονιά για έργα» συμπλήρωσε.

Ο κ. Γιουτίκας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, επισήμανε ότι είναι σταθερό το ενδιαφέρον του να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές για τη θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι δεν είναι στις προθέσεις του να θέσει υποψηφιότητα για τη Βουλή καθώς τόνισε ότι τον ενδιαφέρει η αυτοδιοίκηση.