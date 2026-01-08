Ένταση ανάμεσα σε Καιρίδη και Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Κάνετε βρώμικη δουλειά» -«Άσε μας κουκλίτσα μου»

Ένταση υπήρξε στη Βουλή ανάμεσα στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Καιρίδης από τα έδρανα της ΝΔ συνομιλούσε με τον διπλανό του, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας του ζήτησε να μιλάει πιο σιγά. Η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ πυροδότησε την αντιπαράθεση ανάμεσά τους, ενώ υπήρξε και παρέμβαση του Νίκου Δένδια.

Αναλυτικά ο διάλογος που ακολούθησε:

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: κ. Καιρίδη αν μπορείτε μιλάτε πιο σιγά.

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Ενοχλώ;

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Με ενοχλείτε, ναι.

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άντε από εκεί θα μας μιλήσει για ήθος

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Σας το επιστρέφω. Εγώ επιτελώ το καθήκον μου δεν κάνω “δουλίτσες”. Αναλάβατε και την βρώμικη δουλειά να επιτεθείτε στον υπουργό σας ως πρόεδρος της επιτροπής ενώ είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Αυτό είναι μια βρώμικη δουλειά…

ΔΗΜ. ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Άσε μας καλέ κουκλίτσα μου….

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ: Θα διαγραφεί από πρακτικά…

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Όχι, δεν θέλω να διαγραφεί.

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη από την πλευρά της κυβέρνησης. Προφανώς διέλαθε η έκφραση αυτή και είμαι σίγουρος….

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Δεν χρειάζομαι την προστασία κανενός. Ούτε του υπουργού. Δουλίτσες εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Εσείς κάνετε. Να ανακαλέσετε τη βαρύτατη ύβρη. Πόθεν δουλίτσες.