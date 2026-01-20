Ελ. Μελέτη για Καρυστιανού: Επικίνδυνες οι δηλώσεις της

Η Ελεονώρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και συντονίστρια της επιτροπής ισότητας και γυναικείων δικαιωμάτων, τοποθετήθηκε για το ζήτημα των αμβλώσεων το πρωί της Τρίτης, στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Η παρέμβασή της έθεσε το κρίσιμο ερώτημα αν σχολιάζεται μια απλή προσωπική άποψη ή μια πολιτική δήλωση. Τόνισε πως, αν πρόκειται για προσωπική άποψη, αυτή είναι θεμιτή αλλά χωρίς ιδιαίτερη βαρύτητα. Αν όμως πρόκειται για πολιτική τοποθέτηση, τότε το ζήτημα είναι σοβαρό και ανησυχητικό.

Υπογράμμισε ότι το δικαίωμα στην άμβλωση είναι νομικά κατοχυρωμένο στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια και αποτελεί κατάκτηση μακροχρόνιων αγώνων. Στη σημερινή συγκυρία, οποιαδήποτε –ακόμη και θεωρητική– συζήτηση οπισθοδρόμησης είναι επικίνδυνη, καθώς ανοίγει τον δρόμο για αμφισβήτηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και για έλεγχο του σώματος των γυναικών από την κοινωνία.

Η Ελεονώρα Μελέτη επισήμανε ότι στην Ευρώπη η άμβλωση αντιμετωπίζεται ως ιατρικό ζήτημα και ζήτημα δημόσιας υγείας, όχι ως ηθικό δίλημμα. Η πραγματική ηθική εκτροπή, όπως ανέφερε, είναι κάθε απόπειρα αφαίρεσης της αυτοδιάθεσης των γυναικών. Κεντρικός στόχος παραμένει η διασφάλιση ασφαλούς, νόμιμης και ισότιμης πρόσβασης όλων των γυναικών στην άμβλωση.