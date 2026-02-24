Εκτάκτως στην Ουάσιγκτον ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει αύριο ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη στιγμή που σήμερα και αύριο στον Λευκό Οίκο λαμβάνει χώρα η κρίσιμη σύσκεψη για τον Κάθετο Διάδρομο. Ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει, μεταξύ άλλων, συνάντηση με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας θα μείνει στην Ουάσιγκτον έως τις 27 Φεβρουαρίου, όπου μεταξύ άλλων, θα έχει επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους και θα απευθύνει ομιλία στο Atlantic Counsil, ενώ θα παραστεί και στην τελετή υπογραφής της Onex με τον όμιλο Hamwha Power Systems.

Η παρουσία του ΥΠΕΞ όταν πραγματοποιείται η κρίσιμη σύσκεψη για τον Κάθετο Διάδρομο είναι σημαντική. Kεντρικό πρόσωπο της Συνόδου είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου, όπου τρέχει το μεγάλο project ώστε να καταστεί η χώρα μας κόμβος μεταφοράς αμερικανικού LNG και πύλη εισόδου στην Ευρώπη.

Σε αυτήν συμμετέχουν 12 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπροσωπείται από τη Γενική Διευθύντρια Ενέργειας Ditte Juul Jørgensen. Από ελληνικής πλευράς, παρόντες είναι οι επικεφαλής μεγάλων ενεργειακών ομίλων, μεταξύ των οποίων οι ΔΕΗ, όμιλος Κοπελούζου και ΔΕΣΦΑ.

Το «παρών» δίνουν επίσης οι Αμερικανοί υπουργοί Νταγκ Μπέργκαμ και Κρις Ράιτ, ενώ συμμετέχουν κορυφαίοι εξαγωγείς LNG, όπως η Cheniere Energy και η Venture Global LNG, καθώς και η αναπτυξιακή τράπεζα U.S. International Development Finance Corporation, η οποία εξετάζει χρηματοδοτήσεις ενεργειακών υποδομών.

Στο περιθώριο των εργασιών θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή Υπουργική Συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, με αντικείμενο τον συντονισμό για τη δημιουργία ετήσιων προϊόντων και τη σύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων ενόψει της περιόδου 2026–2027.

Θετικό σήμα η δέσμευση χωρητικότητας

Στη χθεσινή δημοπρασία για τον Κάθετο Διάδρομο δεσμεύθηκε σχεδόν 25 GWh, δηλαδή περίπου το 98% της διαθέσιμης ποσότητας (25,5 GWh) που είχε προσφερθεί από τον ΔΕΣΦΑ μέσω του τερματικού της Ρεβυθούσα

Η θετική έκβαση της δημοπρασίας της κοινοπραξίας των AKTOR και ΔΕΠΑ Εμπορίας συνδέεται με την εμπορική συμφωνία που σύναψε η Atlantic στα τέλη Ιανουαρίου με την κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας Naftogaz για την πώληση φορτίου αμερικανικού LNG (με προμηθευτή την BP).

Όπως είχε γίνει γνωστό τότε, το φορτίο θα έφτανε στη Ρεβυθούσα και θα μεταφερόταν μέσω του Route 1, επομένως η δέσμευση της δυναμικότητας συνδέεται με την υλοποίηση της συγκεκριμένης συμφωνίας.