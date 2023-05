Εκλογές 2023

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις εθνικές εκλογές για τους απόδημους που διαμένουν στην Ευρώπη, ενώ μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχει ολοκληρωθεί και για τους Έλληνες των ΗΠΑ.

Οι Έλληνες του εξωτερικού έκοψαν πρώτοι το νήμα της εκλογικής διαδικασίας. Οι κάλπες για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές στήθηκαν σε 35 χώρες ανά την υφήλιο και 99 εκλογικά τμήματα. Συνολικά εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 22.825 απόδημοι Έλληνες.

Περισσότεροι από 4.870 Έλληνες εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικά τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου (συγκροτήθηκαν σε Λονδίνο, Γλασκόβη, Μπέρμιγχαμ, Ληντς και Εδιμβούργο), 3.326 της Γερμανίας (σε Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Ντίσελντορφ, Φρανκφούρτη, Δρέσδη, Ανόβερο, Νυρεμβέργη, 'Ααχεν, Βούπερταλ, Κολωνία, Μπίλεφελντ, Ντόρτμουντ και Λουντβικσχάφεν), 1.935 της Ολλανδίας (Χάγη, Άμστερνταμ, Ρότερνταμ και Αϊντχόφεν), 1.680 των ΗΠΑ (Σαν Φραντσίσκο, Ατλάντα, Βοστόνη, Λος 'Αντζελες, Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Σικάγο και Τάμπα) 1.629 του Βελγίου (Βρυξέλλες, Αμβέρσα), 1.462 στην Κύπρο (σε Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό και Πάφο), κ.λπ.

Στις 7:00 το πρωί ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στο Βέλγιο. Στην πόλη των Βρυξελλών τα εκλογικά τμήματα ήταν τρία και οι εγγεγραμμένοι 1562.

Ουρά από εκλογείς, σχηματίστηκε έξω από το κτίριο του ΕΟΤ, στο Άμστερνταμ, με 413 Έλληνες της διασποράς να περιλαμβάνονται στους ειδικούς καταλόγους της Ολλανδίας.

Στη Γαλλία ,πάνω από 1000 άτομα ήταν εγγεγραμμένοι στις εκλογικές λίστες, 5 ήταν τα εκλογικά κέντρα, 2 στο Παρίσι, 1 στη Νίκαια, 1 στην Ναντ κι 1 στο Στρασβούργο.

Οι εκλογές στα δύο εκλογικά κέντρα της Μελβούρνης και του Σίδνεϊ κύλησαν ομαλά χωρίς προβλήματα, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Εκεί ψήφισαν και οι δύο πρώτοι Έλληνες της φετινής εκλογικής διαδικασίας.

Στην Τουρκία, μόλις 85 άτομα ήταν εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι και το μοναδικό εκλογικό κέντρο λειτούργησε στο Σισμανόγλειο Μέγαρο, στο Γενικό Προξενείο της Κωνσταντινούπολης.

Ο λόγος που οι ψηφοφόροι ήταν μόλις 85 οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί Έλληνες πολίτες αποφάσισαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

