Εκδόσεις Ψυχογιός για την «Ιθάκη» του Α. Τσίπρα: Αν με 33.000 αντίτυπα έχεις διατελέσει πρωθυπουργός, με 1,5 εκατ. ρίχνεις κυβέρνηση

Απάντηση, με μεγάλη δόση χιούμορ, έδωσαν οι Εκδόσεις Ψυχογιός στη φήμη ότι η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα είχε περισσότερες προπαραγγελίες από τα βιβλία του Χάρι Πότερ.

Τις τελευταίες ημέρες ακούστηκαν διάφορα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και πως είχε περισσότερες προπαραγγελίες από βιβλία του Χάρι Πότερ (πράγμα αδιανόητο για όποιον γνωρίζει έστω και ελάχιστα την τεράστια επιτυχία που σημείωσαν παγκοσμίως τα βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ).

Με μία χιουμοριστική ανάρτηση στα social media, οι Εκδόσεις Ψυχογιός απάντησαν, λοιπόν, στα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη».