Εκδήλωση της Γραμματείας Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας «Η Δύναμη του Εθελοντισμού»

Εκδήλωση αφιερωμένη στην προσφορά, στη συμμετοχή και στην αξία της ατομικής πράξης που μπορεί συλλογικά να αλλάξει μια κοινωνία διοργάνωσε η Γραμματεία Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία εθελοντών από όλη τη χώρα – ανθρώπων που καθημερινά δίνουν τον χρόνο, το ταλέντο, την ψυχή και την καρδιά τους για να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας, επισήμανε ότι «η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού υπενθυμίζει ότι ο εθελοντισμός είναι δύναμη προόδου για κάθε πολίτη και για την Πατρίδα μας», υποδεχόμενος στην εκδήλωση «εθελοντές που, με ανιδιοτελή προσφορά και αγάπη, κάνουν την κοινωνία μας πιο ανθρώπινη και πιο δυνατή».

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου υπογράμμισε στον χαιρετισμό της, ότι ο εθελοντισμός αποτελεί μια βαθιά πράξη πίστης στον άνθρωπο και στην κοινότητα. Τόνισε ότι η ανάγκη για έναν καλύτερο κόσμο διαπερνά εποχές και γενιές και αντανακλάται σήμερα στη δράση όσων προσφέρουν χωρίς αντάλλαγμα. «Κάθε εθελοντική πράξη», σημείωσε, «δημιουργεί μικρούς κύκλους ελπίδας, ενισχύει την ανθεκτικότητα των κοινωνιών και καλλιεργεί την εμπιστοσύνη πως, μέσα από το “μαζί”, μπορούμε να υπερβούμε όσα μας ξεπερνούν ατομικά».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος τόνισε ότι «η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός στηρίζει τον εθελοντισμό στην πράξη, σε αντίθεση με άλλους που τον θεωρούσαν προνομιακό τους πεδίο αλλά αρκέστηκαν μόνο στα ωραία λόγια. Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δημιούργησε το μητρώο των εθελοντικών οργανώσεων, επένδυσε στην εκπαίδευση των εθελοντών, ενισχύοντάς τους και αξιοποιώντας τους με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο στην Πολιτική Προστασία και σε άλλα πεδία. Όλα αυτά έγιναν για πρώτη φορά επί τη βάσει ενός συνεκτικού σχεδίου για τον εθελοντισμό, κάνοντας πραγματικότητα διαχρονικά αιτήματα του εθελοντικού κινήματος και της κοινωνίας των πολιτών! Και σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση που χαράξαμε τα τελευταία 6 χρόνια θα συνεχίσουμε. Με σκληρή δουλειά, με σοβαρότητα, με ενσυναίσθηση και με ανοιχτές πόρτες».

Στη συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, η οποία σημείωσε ότι τα σχολεία μας αποτελούν τον πρώτο και σημαντικότερο χώρο καλλιέργειας της αλληλεγγύης και της κοινωνικής ευθύνης. «Μέσα από προγράμματα και δράσεις εθελοντισμού, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και τις “Δράσεις Ενεργού Πολίτη”, χιλιάδες μαθητές συμμετέχουν κάθε χρόνο σε πρωτοβουλίες προσφοράς – από δράσεις υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης έως πολιτιστικά προγράμματα και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις – μαθαίνοντας στην πράξη τη σημασία της συμμετοχής και της προσφοράς στον συνάνθρωπο», συμπλήρωσε, θέτοντας ως στόχο του Υπουργείου Παιδείας «να ριζώσει βαθιά αυτή η κουλτούρα στα σχολεία: να δώσουμε σε κάθε παιδί την ευκαιρία να βιώσει τη χαρά της προσφοράς, να νιώσει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και να γίνει ενεργός πολίτης με κοινωνική συνείδηση».

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, υπογράμμισε ότι «χωρίς τους εθελοντές, δεν υπάρχει σχέδιο Πολιτικής Προστασίας. Όσοι έχουμε την τύχη να δουλεύουμε καθημερινά μαζί τους, το ξέρουμε καλά. Είναι σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα – πολλές φορές μπαίνουν πρώτοι στη δράση και συχνά φεύγουν τελευταίοι. Τα τελευταία χρόνια κάναμε βήματα για να σταθούμε δίπλα τους με πράξεις: νέο μητρώο, πιστοποίηση, εξοπλισμό, κοινές εκπαιδεύσεις, ενιαία πρωτόκολλα. Όλα αυτά έγιναν γιατί ο εθελοντής πρέπει να νιώθει ασφαλής, αναγνωρισμένος και μέρος της επιχειρησιακής αλυσίδας».

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, αναφέρθηκε στην ενεργή στήριξη στον εθελοντισμό, αξιοποιώντας και τη φορολογική πολιτική ως εργαλείο ενθάρρυνσης της προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο. «Πρόσφατες πρωτοβουλίες μας περιλαμβάνουν την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα των οργανώσεων εθελοντών πυροσβεστών, η οποία θα ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη εβδομάδα. Επιπλέον, με σχετική διάταξη στον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, που ψηφίστηκε το καλοκαίρι, τα οχήματα που αποκτούν οι εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πυρόσβεσης απαλλάσσονται και από το τέλος ταξινόμησης, εφόσον χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πυροσβεστικά οχήματα ή ως μέσα μεταφοράς προσώπων προς παροχή υπηρεσιών πυρόσβεσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μετά τη συζήτηση ακολούθησε βράβευση εθελοντών από όλη την Ελλάδα, ως ελάχιστη αναγνώριση ανθρώπων που προσφέρουν χωρίς προσδοκία ανταλλάγματος, στηρίζοντας κοινωνικές ομάδες, για πράξεις αλληλεγγύης, πολιτικής προστασίας, πολιτισμού, φιλοζωίας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Τον γενικό συντονισμό είχε η Γραμματέας Εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας Πίστη Κρυσταλλίδου, η οποία κλείνοντας την εκδήλωση δήλωσε: «Στεκόμαστε με δέος μπροστά στον άνθρωπο που προσφέρει τον εαυτό του για τους άλλους. Στεκόμαστε με δέος μπροστά στον εθελοντή που κάνει τον κόσμο μας καλύτερο».