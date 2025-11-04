Εισηγητής του ΕΛΚ για τις σχέσεις ΕΕ - Καναδά, ανέλαβε ο Βαγ. Μεϊμαράκης

Εισηγητής, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, για την Έκθεση που αφορά στις σχέσεις Καναδά-ΕΕ, στο πλαίσιο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέλαβε ο ευρωβουλευτής και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Πρόκειται για «ένα χαρτοφυλάκιο στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ, καθώς ο Καναδάς αποτελεί έναν από τους πιο στενούς και αξιόπιστους εταίρους της Ένωσης, με κοινές αξίες όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ειρήνη και η διεθνής σταθερότητα», σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, ο κ. Μεϊμαράκης επισήμανε:

«Ο Καναδάς αποτελεί στρατηγικό εταίρο της ΕΕ. Η ενίσχυση της συνεργασίας μας, ειδικά στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, είναι απαραίτητη για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευημερία και των δύο πλευρών. Οι κοινές μας αξίες και η αμοιβαία εμπιστοσύνη δημιουργούν στέρεη βάση για ακόμη βαθύτερη συνεργασία».

Ο κ. Μεϊμαράκης τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας με τον Καναδά στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας, της κλιματικής αλλαγής, της καινοτομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του είναι «να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και φιλόδοξου πλαισίου στρατηγικής συνεργασίας».

Κλείνοντας, σημείωσε πως «θα συνεχίσει να εργάζεται για ένα αποτέλεσμα που θα ενισχύει τις σχέσεις Ευρώπης και Καναδά και θα διασφαλίζει τα οφέλη για τους Ευρωπαίους και τους Έλληνες πολίτες».