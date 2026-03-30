Εισαγγελέας Εφετών: «Όχι» στην αρχειοθέτηση της υπόθεσης πόθεν έσχες του Γ. Παναγόπουλου

Περαιτέρω έρευνα για την υπόθεση της υποχρέωσης ή μη, δήλωσης πόθεν έσχες του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, διατάσσει ο εισαγγελέας Εφετών.

Ο εισαγγελικός λειτουργός διαφωνεί με την αρχειοθέτηση του φακέλου που ζήτησε η συνάδελφός του, εισαγγελέας Πρωτοδικών, που διενήργησε έρευνα μετά από πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων.

Έτσι, από την Εισαγγελία Εφετών δίνεται παραγγελία να διερευνηθεί, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, αν ο κ. Παναγόπουλος είχε ή όχι υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης με την ιδιότητά του ως προέδρου των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που ελάμβαναν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Η εισαγγελέας που ζήτησε την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, σύμφωνα με πληροφορίες, αιτιολόγησε την κρίση της, κυρίως σε δύο γνωμοδοτήσεις που προσκομίστηκαν από τον κ. Παναγόπουλο.

Η μεν πρώτη από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ, ενώ η δεύτερη από δικηγορικό γραφείο. Υπενθυμίζεται ότι η Αρχή ζητούσε έλεγχο του κ. Παναγόπουλου, αλλά και άλλων δύο προσώπων, για δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης της πενταετίας 2020-2025, σχετικά με μη δήλωση μεγάλων χρηματικών ποσών. Όσον αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, το υπό διερεύνηση ποσό που εντοπίζεται στο πόρισμα της Αρχής, ξεπερνά τα 3 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Παναγόπουλος ξεκαθάρισε ότι σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχει από κορυφαίους νομικούς, δεν είχε την υποχρέωση να καταθέσει πόθεν έσχες. Πρόσθεσε ότι «έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχει πάρει το πόρισμα της Αρχής με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκε».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν είναι καν ακόμη υπό έρευνα και τον αποκαλούν κατηγορούμενο. «Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι «η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό».

Υπογράμμισε ότι «κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου».

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου»

Την ίδια ώρα, σχολίασε ότι ο ίδιος δεν είχε ευρωπαϊκά κονδύλια για κατάρτιση. «Δεν έχουμε κοινοτικά κονδύλια που να μας οδηγούν σε αυτά τα δυσθεώρητα ύψη», είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι δεν έχει υπογράψει έγγραφο που να μην έχει πάνω από τρεις υπογραφές.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ. «Το πότε θα φύγω το κρίνουν οι συνάδελφοί μου και οι συγκυρίες», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «θα ήθελα να φύγω καιρό πριν, γιατί πέρασα κάποια δύσκολα πράγματα».

Σχετικά με την απόφασή του να παραμείνει στη ΓΣΕΕ, ανέφερε ότι «και στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων, δεν πέρασα μια εύκολη εποχή και τα συνδικάτα κρατήθηκαν όρθια. Αντέξαμε και τώρα προσπαθούμε να ανασυνταχθούμε». Επανέλαβε ότι «πολλές φορές σκέφτηκε να φύγει, αλλά τον κράτησε η δύναμη των ανθρώπων που ήταν δίπλα του».

Ο κ. Παναγόπουλος εξήγησε ότι δεν ήταν ποτέ απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. «Είμαι απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν την αυτονομία των συνδικάτων. Τα συνδικάτα δεν είναι το μακρύ χέρι των κομμάτων. Φοβάμαι τα κόμματα που συμπεριφέρονται ως συνδικάτα, αλλά και τα συνδικάτα που συμπεριφέρονται ως κόμματα». Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «ο θεσμός της ΓΣΕΕ στο τέλος της ημέρας δεν θα πληγεί», ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη.