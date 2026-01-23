Επίσκεψη των ΚΟΜΥ στο Χαϊδάρι

Την πόλη του Χαϊδαρίου επισκέφθηκαν σήμερα, οι Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του ΕΟΔΥ, παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη.

Η προγραμματισμένη δράση πραγματοποιήθηκε, αρχικά το πρωί στο ΚΕ.Φ.Η. Δάσους Χαϊδαρίου (πρώην Β' ΚΑΠΗ) και εν συνεχεία σε κατ' οίκον επισκέψεις, όπου γιατροί και νοσηλευτές των ΚΟΜΥ παρείχαν δωρεάν προληπτικές υπηρεσίες υγείας σε δεκάδες πολίτες. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έγιναν μετρήσεις σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, σπιρομετρήσεις και καρδιογραφήματα.

Σημειώνεται ότι από τον Οκτώβριο του 2025, όπου ξεκίνησε πλήρως η δράση των Κινητών Ομάδων Υγείας, περισσότεροι από 17.000 πολίτες, σε πάνω από 1.860 περιοχές της χώρας, έχουν δεχθεί τις υπηρεσίες υγείας με κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις, εμβολιασμούς σε παιδιά και ενήλικες και προληπτικούς ελέγχους.

Οι ΚΟΜΥ προσεγγίζουν σήμερα απομακρυσμένες ορεινές και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, όπου η πρόσβαση σε δομές υγείας είναι δύσκολη και, κυρίως, υπάρχουν άτομα με κινητικά προβλήματα, ηλικιωμένοι, κατακεκλιμένοι ασθενείς.

Ταυτόχρονα, όμως, η νέα υπηρεσία του ΕΟΔΥ πηγαίνει και στα μεγάλα αστικά κέντρα, παρέχοντας δωρεάν κατ' οίκον υπηρεσίες υγείας και φροντίδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με τον ΕΟΔΥ μέσω της δωρεάν τηλεφωνικής γραμμής 1135, η οποία λειτουργεί σε καθημερινή βάση (08:00-16:00), προκειμένου να ενημερώνονται για τις δράσεις των σταθερών ιατρείων των ΚΟΜΥ στην περιοχή τους, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα αιτήματά τους για κατ' οίκον επισκέψεις.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψής της στο Χαϊδάρι, στη δράση που υλοποίησαν οι ΚΟΜΥ, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Θέλουμε οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με αναπηρία και όσοι έχουν δυσκολία μετακίνησης, να γνωρίζουν ότι έχουν στη διάθεσή τους μια δωρεάν υπηρεσία υγείας, σε όλη τη χώρα. Αν δεν πάμε εμείς σε αυτούς τους πολίτες, δεν θα φθάσουν ποτέ στις δημόσιες δομές υγείας. Μέσω του 1135, πλέον, μπορούν να καλούν και ο γιατρός να έρχεται στην πόρτα τους».

Η κυρία Αγαπηδάκη υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της δωρεάν και - χωρίς αποκλεισμούς - πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για τα φτωχά νοικοκυριά και τις ευάλωτες ομάδες, σημειώνοντας ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν στο σπίτι τους κλινικές διαγνωστικές εξετάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. «Οι πολίτες μας ανοίγουν τα σπίτια τους για να δεχθούν υπηρεσίες φροντίδας και να μη νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι.

Οι υπηρεσίες υγείας δεν είναι απλώς μια διεκπεραιωτική διαδικασία· χρειάζονται ανθρωπιά. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους εργαζόμενους των ΚΟΜΥ, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους επαγγελματίες υγείας που καθημερινά φροντίζουν αυτά τα άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας αναφέρθηκε επίσης στη συμβολή που έχουν οι Κινητές Ομάδες Υγείας στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης «Προλαμβάνω», επισημαίνοντας ότι μέχρι σήμερα περίπου 5,1 εκατομμύρια πολίτες έχουν υποβληθεί σε προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του παχέος εντέρου και του τραχήλου της μήτρας, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, με περισσότερα από 120.000 άτομα να έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα.

Τέλος, η κυρία Αγαπηδάκη στάθηκε ιδιαίτερα και στα νέα προγράμματα πρόληψης που υλοποιούνται από το υπουργείο Υγείας, τα οποία αφορούν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων - με δωρεάν ιατρική επίσκεψη, δωρεάν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα και δωρεάν διατροφική συμβουλευτική - καθώς και στο πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας, το οποίο αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες.