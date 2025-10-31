Ειρ. Αγαπηδάκη: Η χώρα μας, στον τομέα της ψηφιακής υγείας, παράγει πλέον καινοτομία και εργαλεία

Με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Facebook η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναφέρθηκε στην παρέμβασή της στο συνέδριο “Health IT conference”. Στην ατζέντα της ομιλίας της, βρέθηκε ο ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος υγείας.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά: «Από το βήμα του συνεδρίου “Health IT conference”, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσουμε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του συστήματος υγείας, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών για τους επαγγελματίες υγείας.



Αυτό που επιβεβαιώνεται, μέρα με τη μέρα, είναι ότι η χώρα μας, στον τομέα της ψηφιακής υγείας, παράγει πλέον καινοτομία και εργαλεία, έχοντας τη δυνατότητα να τα εξάγει και σε άλλες χώρες.

Παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες όπως ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας – ο ψηφιακός κόμβος του πολίτη, η τηλεϊατρική και η τηλεσυμβουλευτική και, βεβαίως, το εμβληματικό Πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μαζί με τις εθνικές δράσεις για την παιδική παχυσαρκία και την ψυχική υγεία, αποτελούν παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής για τις πολιτικές υγείας – ιδίως στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Για όλα τα παραπάνω, λοιπόν, στο Υπουργείο Υγείας αισθανόμαστε υπερήφανοι και συνεχίζουμε την απαιτητική δουλειά για ένα σύγχρονο, βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρέχοντας ποιοτική φροντίδα στους ασθενείς και ενσωματώνοντας την ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας».