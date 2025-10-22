Ο Ανάλγητος

Ο Κωστής ο Χατζηδάκης πάει Βρυξέλλες για να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα για τα γεωργικά. Δύσκολο έργο! Πόσο μάλλον όταν η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε μνημόνιο για τα αγροτικά. Έρχονται και παρελάσεις την 28η Οκτωβρίου. Εκεί να δείτε δυσκολίες. Με την αριστερά να έχει κάνει πρόβες στις επισκέψεις Άδωνι στα νοσοκομεία, όλα είναι πιθανά. Το έκαναν στα νοσοκομεία, γιατί όχι και στις παρελάσεις, όπως το έκαναν και στις αλησμόνητες εποχές της χρεοκοπίας; Σήμερα επρόκειτο να μιλήσει στην Πάντειο ένας τρομοκράτης, υπεύθυνος για τον θάνατο 11 Ισραηλινών πολιτών. Καλημέρα, αν και οι αστρολογικοί χάρτες δεν προβλέπουν καλά πράγματα. Σίλα ακούς;

Το ερώτημα είναι αν ο κ. Δένδιας με το να μην παρακολουθήσει στη Βουλή την ομιλία Μητσοτάκη διέβη τον Ρουβίκωνα. Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν...

Ο Κωστής Χατζηδάκης πάει Βρυξέλλες για να λύσει τον γόρδιο δεσμό του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται ουσιαστικά σε μνημόνιο για τα αγροτικά. Και φυσικό είναι να πληρώνει το πολιτικό κόστος η κυβέρνηση έπειτα από έξι χρόνια διακυβέρνησης. Από την άλλη πλευρά υπάρχει μία πραγματικότητα. Ότι μέχρι χτες ήταν όλοι βολεμένοι σε μια κατάσταση που δεν εθεωρείτο έγκλημα να δηλώνουν οι αγρότες και κάτι τις περισσότερο. Είναι αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Πάγκαλος! Να τους κλέψουμε, αλλά μέσα σε λογικό πλαίσιο!

Πάρτε για παράδειγμα την κτηνοτροφία. Πόσα είναι τα δηλωθέντα ζώα; Αν πιστέψουμε τις δηλώσεις των κτηνοτρόφων τα τελευταία 10 χρόνια τα ζώα πρέπει να ξεπερνούν τα 12.000.000. Είναι πραγματικό αυτό το νούμερο; Αν ο αληθινός αριθμός είναι 5.000.000 ζώα, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Που δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά όλη την αγορά. Οριζόντια. Δεν επιχειρείται να διαχυθεί η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης που αυτονόητα υπάρχει. Τα ίδια θα λέγαμε αν το σκάνδαλο ξεσπούσε το 2018. Αλλά δεν έχουμε να κάνουμε με ένα σκάνδαλο δέκα - είκοσι νοματαίων. Έχουμε να κάνουμε με ένα συλλογικό έγκλημα που η αποκάλυψή του προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στην ίδια τη χώρα.

Ο κ. Χατζηδάκης, λοιπόν, θα προσπαθήσει να περιορίσει τις απώλειες. Καλό ήταν να μην φτάσουμε μέχρις εδώ. Αλλά φτάσαμε. Και στην πραγματικότητα είμαστε σε ένα μνημόνιο για τον αγροτικό τομέα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, την οποία δεν ...προέβλεψαν τα μοντέλα πρόβλεψης της παραγωγικότητας που ευδοκιμούν στον κήπο του Μαξίμου.

Όχι τίποτα άλλο, αλλά έρχονται και παρελάσεις. Με την αριστερά να έχει κάνει πρόβες με τις επισκέψεις Άδωνι στα νοσοκομεία, ποιος μας λέει ότι δεν θα γίνει της αποκαλύψεως; Δέκα αγανακτισμένοι να φωνάζουν, μία ντομάτα να πέσει, ιδού το σκηνικό για να γράψει η κάμερα της τηλεόρασης.

Σκεφτείτε την σκηνή. Πάει ο επίσημος, ο υπουργός δηλαδή, στην εξέδρα. Και απέναντί του έχει τους απλήρωτους παραγωγούς. Και γίνεται ο κακός χαμός. Κρατήστε αυτές τις γραμμές...

Έξι τοις εκατό ονειρευόντουσαν στελέχη του περιβάλλοντος του Αντώνη. Λίγο πιο κάτω από το πρώτο ποσοστό της Πολιτικής Άνοιξης. Όχι ιδιαίτερα φιλόδοξος στόχος. Είναι άγνωστο αν θα το κάνει τελικά το βήμα ο Αντώνης.

Σήμερα επρόκειτο να μιλήσει σε εκδήλωση στην Πάντειο ο καταδικασμένος για τρομοκρατία από ισραηλινό δικαστήριο Abdel Nasser Issa. Ο Issa κρίθηκε ένοχος για σχεδιασμό και εκτέλεση τρομοκρατικών ενεργειών, κυρίως δύο βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας στην Ιερουσαλήμ και αλλού το 1995. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 11 Ισραηλινών πολιτών και τον τραυματισμό περισσότερων από 100 άλλων. Συνελήφθη μετά από ένα χρόνο καταδίωξης από την Shin Bet και μετά την απελευθέρωσή του με τη συμφωνία ομήρων του Φεβρουαρίου 2025, απελάθηκε στην Αίγυπτο. Η εκδήλωση φέρεται να έχει διοργανωθεί σε συνεργασία με το Samidoun, η οποία είναι μία χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση στη Γερμανία, την Ολλανδία, τον Καναδά και το Ισραήλ και οι δραστηριότητές της απαγορεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Πάντειος μας ενημέρωσε με επίσημη ανακοίνωση ότι δεν έχει δώσει την άδειά της. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ομορφιές...

Ο Ανάλγητος