«Είναι ή δεν είναι σημαντικό» - Το νέο βίντεο της ΟΝΝΕΔ για τη μείωση της ανεργίας (vid)

Η ΟΝΝΕΔ παρουσιάζει το νέο της βίντεο, αυτήν τη φορά με θέμα την ανεργία και τη χειροπιαστή βελτίωση που καταγράφεται στην αγορά εργασίας.

Η ανεργία στην Ελλάδα έπεσε στο 7,5% το Δεκέμβριο, το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ.

Πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται περισσότερες από 500.000 νέες θέσεις εργασίας, περισσότερες ευκαιρίες και η δυνατότητα για τους νέους να κάνουν σχέδια με μεγαλύτερη σιγουριά.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η μείωση της ανεργίας δεν είναι απλώς ένας δείκτης αλλά αποτέλεσμα πολιτικών που δίνουν προοπτική, ειδικά στη νέα γενιά.

Δείτε το βίντεο πατώντας στην παρακάτω φωτογραφία: