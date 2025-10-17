Ο Ανάλγητος

Σίριαλ ο... επόμενος του Εξωτερικών. Πρέπει πρώτα να φύγει ο σημερινός. Και έπειτα, οι αποφάσεις του σήμερα δεν δεσμεύουν τις μελλοντικές. Εξαιρετικά τα πήγε η συντρόφισσα Νίκη με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Αίσθηση από το εκδοτικό deal Εξάρχου - Κουρτάκη. Το μενού έχει ακόμη μερικά πασοκικά, τα οποία και μας δίνουν σταθερά ψωμί. Όπως και τα ενδοοικογενειακά της ΝΔ. Για την αριστερά δεν συζητάμε. Είναι σαν να κλέβει κανείς εκκλησία. Καλημέρα!

Ο Σταύρος ζήτησε να είναι ο των Εξωτερικών ή έστω η επιλογή για την Ουάσιγκτον. Απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις. Τώρα σκέπτεται το Υπουργείο... Πολέμου, αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει να φύγει από την Μεσογείων ο Νίκος Δένδιας. Ο οποίος Νίκος δεν είδε ποτέ με θετικό μάτι την απομάκρυνσή του από το υπουργείο των Εξωτερικών, όπου τον διαδέχτηκε με παταγώδη αποτυχία ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Οπότε στη συζήτηση είναι να επιστρέψει ο Γ.Γ. στο Μαξίμου. Θέμα πρώτο: Οι πολλές διαρροές καίνε, συνήθως, τους «δράστες». Θέμα δεύτερο: Υπάρχει ζήτημα, αναμφισβήτητα. Το οποίο, όμως, μπορεί να «λυθεί» και με επιλογές που σήμερα δεν φαίνονται ορατές. Θέμα τρίτο: Οι αποφάσεις του σήμερα δεν δεσμεύουν τις μελλοντικές. Για τον Κωστή, πάντως, δεν το βλέπω...

Όσοι είδαν τη συζήτηση στη Βουλή αντιλήφθηκαν τη χαώδη διαφορά Κυριάκου με την αντιπολίτευση. Κρατήστε δύο αποστροφές του πρωθυπουργού. Η πρώτη – απάντηση- σε Καραμανλή, Σαμαρά ,πως με ψευτοπατριωτισμούς και καφενεία δεν γίνεται εξωτερική πολιτική. Η δεύτερη όμως έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον: «Δεν θα μπει η Τουρκία στο SAFE αν δεν άρει το casus belli και…δεν λυθεί το θέμα των γκρίζων ζωνών». Ο Κυριάκος μπαίνει στο μάτι του Σουλτάνου βάζοντας για πρώτη φορά στο τραπέζι και τις γκρίζες ζώνες…

Αίσθηση προκάλεσε το εκδοτικό deal Εξάρχου - Κουρτάκη. Και πολλές ανησυχίες...

Το μισό εργασιακό νομοσχέδιο (47 άρθρα) έχει ψηφιστεί από περισσότερους από 180 βουλευτές (3/5)! Κατά τα λοιπά... όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούσαν επί 10 ημέρες την απόσυρση του Νομοσχεδίου! Αυτή είναι η αλήθεια. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού η Νίκη Κεραμέως έφερε ένα καλά δουλεμένο νομοσχέδιο στη Βουλή. Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι. Όλα τα υπόλοιπα για το 13ωρο ήταν φθηνά κόλπα εντυπωσιασμού από ανθρώπους που πιθανότατα δεν έχουν κολλήσει στη ζωή τους ένα πραγματικό ένσημο του ΙΚΑ...

Ο Αντώνης Σαμαράς συνοδευόταν στην εκδήλωση για την Άννα Ψαρούδα Μπενάκη από τον βουλευτή Μίλτο Χρυσομάλλη. Ο οποίος ίσως παραιτηθεί για να ακολουθήσει την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού. Πρόκειται για μια πραγματικά γενναία κίνηση, από αυτές που σίγουρα εκτιμά ο πρόεδρος Αντώνης, καθώς το νέο κόμμα, αν και εφόσον τελικά γίνει, μπορεί και να μην μπει στο τέλος στη Βουλή.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης πάντως αρέσκεται σε καφενειακού επιπέδου συζητήσεις. Χθες στη Βουλή είπε «είστε δεξιότερος του Τραμπ», θυμίζοντας τους δημογέροντες της Αθήνας στις αρχές του 20ου αιώνα που φώναζαν «δεξιότερα Κουροπάτκιν»! Για τους λάτρεις της Ιστορίας: Ο Αλεξέι Κουροπάτκιν ήταν Ρώσος αυτοκρατορικός υπουργός Πολέμου από το 1898 μέχρι το 1904 και θεωρείται υπαίτιος για την ήττα της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ιαπωνία.

Ο πρόεδρος Νίκος πάντως έχει φρέσκες ιδέες και αποζητά ένα ανοικτό κόμμα και έτσι έκοψε τις προτάσεις της Διαμαντοπούλου για τις γραμματείες. Όπως και του Γερουλάνου. Όχι παίζουμε!

Ο Βαγγέλης Βενιζέλος φαίνεται να αρνήθηκε τιμητική πρόταση του κ. Ανδρουλάκη για επαναδραστηριοποίησή του. Δικαίως. Είναι πλασμένος για μεγαλύτερα πράγματα.

Πολιτεύεται ο γιος του Απόστολου Κακλαμάνη.

Στο ΠΑΣΟΚ βρήκαν αφορμή να την «πέσουν» στον Κυριάκο Πιερρακάκη για τα χρηματιστηριακά. Ψυχραιμία σύντροφοι. Ο Κυριάκος δεν θα διεκδικήσει την προεδρία του ΠΑΣΟΚ! Καλά κάνετε, όμως, και τον φοβάστε. Μάλλον έχει περισσότερη επιδραστικότητα στους μέσους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ απ’ ότι η σημερινή ηγεσία του κινήματος.

Ο υπουργός Οικονομικών πάντως βρίσκεται στις ΗΠΑ και κάνει συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη και οικονομικούς παράγοντες. Έχω στα χέρια μου φωτογραφίες και άλλα πειστήρια. Η αρθρογραφία του Κυριάκου έχει προκαλέσει θετικά σχόλια σε οικονομικούς κύκλους στο εξωτερικό.

Rewiring government – όχι απλώς ψηφιοποίηση: Μιλώντας στο World Economy Summit του Semafor, ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ελληνική εμπειρία «δεν αφορά μόνο την τεχνολογία, αλλά τον τρόπο που το κράτος σχεδιάζει και προσφέρει υπηρεσίες». Όπως εξήγησε, «η συζήτηση δεν είναι για το τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία, αλλά για το design thinking - για το πώς «ξανακαλωδιώνεις» (rewiring) τον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης».

Ερωτηθείς για τη θητεία του στο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Πιερρακάκης ανέφερε ότι η χώρα έχει ψηφιοποιήσει πάνω από 2.200 δημόσιες υπηρεσίες. Τώρα, στα του τρέχοντος χαρτοφυλακίου του, ο Υπουργός Οικονομικών ανέλυσε ότι «η δημοσιονομική πειθαρχία και η ανάπτυξη δεν είναι αντίθετοι δρόμοι, αλλά αλληλοτροφοδοτούμενοι», προσθέτοντας πως η συνέπεια στις μεταρρυθμίσεις και η εμπιστοσύνη των επενδυτών αποτελούν τη βάση για τη βιώσιμη πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

Ο Ανάλγητος

