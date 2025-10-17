Εγκαίνια για το Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου από την Σ. Ζαχαράκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη

Το Δημοτικό Σχολείο Πανόρμου εγκαινίασε απόψε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τους υπουργούς Κλιματικής Αλλαγής Γιάννη Κεφαλογιάννη, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη και τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γεώργιο Κλάδο.

Μέρα χαράς χαρακτήρισαν όλοι οι υπουργοί τη σημερινή ημέρα, με τα εγκαίνια όπως τόνισαν να αποδεικνύουν το ενδιαφέρον και τη συνεργασία πολιτείας με την περιφέρεια Κρήτης και την τοπική αυτοδιοίκηση. «Εννοείται ότι είναι μία μέρα χαράς, γιατί ο Μυλοπόταμος είναι ένας ευλογημένος τόπος και ο μοναδικός δήμος στη χώρα από τους 332 που υπερτερούνε οι γεννήσεις των θανάτων.

Πολλά σχολεία στην Ελλάδα κλείνουν όμως εμείς εδώ στον Μυλοπόταμο, είμαστε το άκρως αντίθετο. Ανοίγουμε σχολεία και θα διεκδικήσουμε και ακόμα περισσότερα στο μέλλον», είπε ο δήμαρχος Γιώργος Κλάδος, ο οποίος μίλησε για ένα υπερσύγχρονο σχολείο, που μπορεί να δεχτεί μέχρι και 250 μαθητές, το οποίο ολοκληρώθηκε με προϋπολογισμό 3.400.000 ευρώ, χρήματα προερχόμενα από εθνικούς πόρους και από πρόγραμμα του 2014-20020 και εν συνεχεία πρόγραμμα από το 2021-2027. Η διεκδίκηση, ώστε να υπάρξει σχολείο στον Μυλοπόταμο ξεκίνησε το 2007 «…και εγκρίθηκε τελικά το 2020 σε χώρο του δήμου το οποίο παραχώρησε κάτοικος του Πανόρμου, ώστε να ανεγερθεί δημοτικό σχολείο…

Εμείς θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο και νέες δομές, οι ανάγκες μας είναι μεγάλες και θα πω ένα παράδειγμα για τα βρέφη του δήμου μας που έχουνε γεμίσει τώρα όλες οι δομές που έχουμε σε βρεφονηπιακούς και όμως υπάρχουν 130 παιδιά εκτός δομών. Πρόκειται για συνθήκη που δεν συμβαίνει σε άλλο μέρος στην Ελλάδα. Οπότε θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο σχολικές δομές ώστε να δικαιωθεί ο Μυλοπόταμος στην προσπάθεια μας να κρατήσουμε τους ανθρώπους μας στον τόπο και να αντισταθούμε στην υπογεννητικότητα».

Την χαρά της για την νέα σχολική υπερσύγχρονη μονάδα, αλλά και την ελπίδα της για διόρθωση του δημογραφικού προβλήματος, το οποίο απασχολεί την χώρα, εξέφρασε η υπουργός παιδείας κα Ζαχαράκη με αφορμή τα εγκαίνια του Δημοτικού Σχολείου Πανόρμου, επισημαίνοντας πως βρέθηκε στα εγκαίνια με τους συναδέλφους της υπουργούς για να τιμήσουν τόσο τη δημοτική αρχή και τις προσπάθειες της για ενίσχυση των οικογενειών και των μαθητών, αλλά και της περιφέρειας Κρήτης. «Και ο περιφερειάρχης έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στο να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, όπου ανοίγει ακόμα ένα σχολείο σε μία περιοχή που έχει αυτή την πολύ θετική εξέλιξη.

Τα παιδιά δηλαδή, να είναι αρκετά, να έχουμε το αντίθετο από ό,τι υπάρχει σε όλη την Ελλάδα με το δημογραφικό, καθώς έχοντας προσωπικά την εμπειρία και από το προηγούμενο υπουργείο κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, αλλά και με τα στατιστικά που είναι πραγματικά στενάχωρα για όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε πως στον Μυλοπόταμο, το θετικό ζήτημα είναι ότι χρειαζόμαστε αίθουσες για να στεγαστούν τα παιδιά. Αριθμός, πολύ περισσότερα από όσα βρίσκονται σε άλλες περιοχές. Εδώ στο νέο σχολείο τα 95 παιδιά οι μαθητές μαζί με τους δασκάλους τους και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης και το νηπιαγωγείο, μπορούν πλέον να στεγάζονται στο νέο κτίριο, που πήρε πολλά χρόνια για να γίνει, αλλά σήμερα περιποιεί τιμή για όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε» Η κα Ζαχαράκη έκανε λόγο και τα αποτελέσματα τα θετικά που υπάρχουν όταν υπάρχει: «…σύμπραξη περιφέρειας και δήμου και της περιφερειακής εκπαίδευσης με την πρωτοβάθμια.

Όλοι μαζί διαδραμάτισαν σημαίνοντα ρόλο. Τη διαφορά πάντα όμως την κάνουν οι άνθρωποι. Μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός χώρος με μεγάλες αίθουσες, φωτισμό, αλλά πρέπει εμείς οι ίδιοι να δεσμευτούμε, ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη λειτουργία του σχολείου. Παράλληλα όμως και οι εκπαιδευτικοί είναι εκείνοι που κάνουν την ειδοποιό διαφορά, με τα παιδιά να έχουν πλέον την ξεχωριστή αλλά και ισότιμη ευκαιρία με τα άλλα παιδιά της χώρας. Κάτι που πρέπει να συμβαίνει σχετικά με την εκπαίδευση οπουδήποτε και να έχουν γεννηθεί τα παιδιά μας, στην Ελλάδα».

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε πως το Πάνορμο είναι το δεύτερο χωριό του και για το λόγο αυτό νιώθει χαρούμενος και περήφανος δεδομένου όπως εξήγησε ότι «το σχολείο θα δώσει καινούργια ζωή στο χωριό όπως και στην ευρύτερη περιοχή. Βεβαίως δεν φτάνουν μόνο τα κτίρια, έχει σημασία η προσπάθεια των εκπαιδευτικών, αλλά όπως και να το κάνουμε όταν έχεις καλύτερες υποδομές αυτό βοηθά στην προσπάθεια των παιδιών, των γονιών τους, των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα μάλιστα σε περιοχές όπως είναι τα νησιά και τα χωριά. Διότι όπως και να το κάνουμε, η απόσταση που έχουν να καλύψουν τα παιδιά είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τα παιδιά που μεγαλώνουν στις πόλεις». Χαριτολογώντας μάλιστα είπε απευθυνόμενος στον δήμαρχο Γιώργο Κλάδο ότι: «Σήμερα είναι εδώ το μισό υπουργικό συμβούλιο, είστε το πιο διάσημο σχολείο, αποκλείεται σήμερα να υπάρχει άλλο στην Ελλάδα πέρα από το σχολείο του Μυλοποτάμου».

Σύμφωνα με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τα σημερινά εγκαίνια αφορούν σε μία «…ιστορική ημέρα, διότι αυτό που παραδίδεται δεν είναι ένα κτίριο, ένα σχολείο αλλά είναι ουσιαστικά μία επένδυση για το μέλλον ενός τόπου με μεγάλη ιστορία, παράδοση και μία πολύ μεγάλη δυναμική. Διότι παρά τις προκλήσεις τον καιρών, παρά το γεγονός ότι όλοι ομονοούμε ότι το δημογραφικό είναι από τα μεγαλύτερα θέματα για την Ελλάδα, εδώ στο Μυλοπόταμο σε αυτή την περιοχή, βλέπουμε ότι ο κόσμος παραμένει δραστηριοποιείται, εργάζεται και θέλει να μεγαλώσει τις οικογένειές του, τα παιδιά του, δηλαδή το μέλλον της Ελλάδος. 'Αρα είναι καθήκον δικό μας, της επίσημης πολιτείας να παραδώσουμε αυτό το σχολείο που είναι αυτή η παρακαταθήκη για το μέλλον του τόπου, το μέλλον ουσιαστικά της Ελλάδας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μέρος αυτής, της πολύ σημαντικής ημέρας για το Πάνορμο για τον Μυλοπόταμο».

Ο υπουργός Πολιτικής προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Κεφαλογιάννης, είπε ότι κάθε φορά που εγκαινιάζεται ένα σχολείο είναι μέρα ιδιαίτερης χαράς «…και ιδιαίτερα σε περιοχή όπως τον Μυλοπόταμο όπου πραγματικά δείχνει το πρόσωπο του το πραγματικό που είναι το πρόσωπο του πολιτισμού, της ιστορίας και θεωρώ ότι με αυτή την κίνηση ο δήμος Μυλοποτάμου και η περιφέρεια η οποία συνέβαλε καθοριστικά όπως και το κεντρικό κράτος, όλοι μαζί σε μία σύμπραξη έφεραν το αποτέλεσμα που όλοι θέλουμε για τον τόπο μας, τη νέα γενιά, τα παιδιά.

Αναφέρω την περιοχή όπως ο Μυλοπόταμος που έχει πάρα πολύ νεανικό πληθυσμό που δυστυχώς, αποτελεί την εξαίρεση σε σχέση με την υπογεννητικότητα που μαστίζει την πατρίδα μας. Συνεπώς είναι υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει τέτοιους χώρους για τα νέα παιδιά και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μία εξαιρετική εξέλιξη για τον τόπο μας».

Ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης και η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, τόνισαν ότι ως περιφέρεια θα στηρίξουν την προσπάθεια να υπάρχουν και να χτίζονται παρόμοια σχολεία, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι όλα τα παιδιά το αξίζουν ιδιαίτερα όμως παιδιά, μαθητές σε απομακρυσμένες περιοχές. «Και ειδικά σε περιοχές που έχουν τόσα παιδιά χρειαζόμαστε και δημοτικά και γυμνάσια, να προσφέρομαι στην κοινωνία, γιατί αν θέλουμε να έχουμε μία βελτίωση στο δημογραφικό πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες, να πηγαίνουν τα παιδιά μας σε σχολεία σύγχρονα. Αυτός είναι ο στόχος μας ως περιφέρεια», τόνισε ο κ. Αρναουτάκης.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, έχουν γίνει σημαντικά βήματα τόσο από την δημοτική αρχή όσο και από την επίσημη πολιτεία για την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας στον Μυλοπόταμο. «Με προσπάθεια του δήμου, με πρωτοβουλία δική μας και με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια προσπαθήσαμε και δικαιωθήκαμε στο χρόνιο αίτημα μας για τις δυσπρόσιτες περιοχές ως προς τα σχολεία. Όλα τα ορεινά σχολεία του Μυλοποτάμου ανήκουν πλέον στα δυσπρόσιτα, γυμνάσια λύκεια δημοτικά και τώρα υπάρχει σοβαρό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς να βρεθούν και να διδάξουν σε ένα σχολείο διότι υπάρχουν και τα πολλά μόρια τα οποία λαμβάνουν. Η κα Ζαχαράκη ενημερώθηκε από τον προηγούμενο υπουργό κ. Πιερρακάκη, συνεργάστηκαν και είδαμε όλοι μαζί τα προβλήματα και τα θέματα που μας απασχολούν, ώστε να υπάρξουν λύσεις».