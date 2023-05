ΕΕ: Διπλασιάζει τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης - Αποστολή επιπλέον πυροσβεστών σε Γαλλία, Ελλάδα, Πορτογαλία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να θωρακίσει τα δάση εν μέσω κλιματικής κρίσης διπλασιάζοντας τον εναέριο στόλο πυρόσβεσης για το καλοκαίρι του 2023.

«Τα τελευταία χρόνια είχαμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις μέχρι στιγμής», δήλωσε ο επίτροπος για τη διαχείριση κρίσεων Janez Lenarcic, προσθέτοντας ότι την τελευταία δεκαετία υπήρξε κατά μέσο όρο 350% αύξηση των αιτημάτων για βοήθεια από το πρόγραμμα RescEU.

