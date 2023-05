Economist: Γιατί ο Κυρ. Μητσοτάκης δικαιούται άλλη μια 4ετία (audio)

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πέτυχε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μολονότι κλήθηκε να διαχειριστεί πολλαπλές εξωγενείς κρίσεις, και επανέφερε την Ελλάδα σε μία κανονικότητα που την έχει μετατρέψει σε επενδυτικό προορισμό, ενώ ταυτόχρονα έχει αποκαταστήσει την εικόνα μιας υπεύθυνης, σταθερής δύναμης στα μάτια της διεθνούς κοινότητας, σημειώνει ο «Economist», αποκωδικοποιώντας τις αιτίες της μεγάλης νίκης της Νέα Δημοκρατίας στις κάλπες της 21ης Μαΐου.

Ο Βρετανός οικονομολόγος Κρις Λόκγουντ δίνοντας συνέντευξη σε podcast του Economist μιλά για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης της ΝΔ.

O Λόκγουντ τονίζει μεταξύ άλλων πως η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισαν με άνεση τις εκλογές της 21ης Μαΐου αλλά επειδή δεν κατάφεραν να σχηματίσουν κυβέρνηση θα επιδιώξουν την αυτοδυναμία στον 2ο γύρο.

Όπως αναφέρει, ο Μητσοτάκης τα πήγε πολύ καλά στην οικονομία την περασμένη 4ετία σε σχέση και με την πανδημία, καθώς χτυπήθηκε ο ελληνικός τουρισμός αλλά η Ελλάδα επλήγη και από την ενεργειακή κρίση, απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία.

«Παρά τον υψηλό πληθωρισμό, η Ελλάδα διπλασίασε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Για την ακρίβεια, η Ελλάδα δανείζεται μόνο κατά περίπου 1,5 ποσοστιαία μονάδα πάνω από αυτό που δανείζεται η Γερμανία, κάτι που είναι εκπληκτικό» τόνισε ο δημοσιογράφος του Economist, σημειώνοντας παράλληλα πως ο ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε μόλις 20% στις εκλογές.

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι τεχνοκράτης, έχει δουλέψει στον οικονομικό τομέα και η κυβέρνηση του έκανε καλή δουλειά στην οικονομία και στις μεταρρυθμίσεις. Γενικά, χειρίστηκε πολύ καλά τα πράγματα την τελευταία 4ετία», είπε.

«Η Ελλάδα χτυπήθηκε πολύ από την κρίση την περασμένη δεκαετία εφαρμόζοντας σκληρά προγράμματα λιτότητας, όμως την τελευταία 4ετία υπό την ηγεσία του κ. Μητσοτάκη επέστρεψε στην κανονικότητα. (...). Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατάφερε να κρατήσει το πηδάλιο της χώρας αρκετά σταθερό. Μείωσε τον πληθωρισμό, αύξησε την ανάπτυξη -πέρυσι η ανάπτυξη στην Ελλάδα ήταν σχεδόν διπλάσια του μέσου όρου της ευρωζώνης- και αναμένεται ακόμη μια καλή χρονιά φέτος. Σίγουρα, λοιπόν, αξίζει άλλη μια τετραετία», πρόσθεσε.

