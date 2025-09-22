Ε. Τουρνάς: Πάνω από την οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος οι προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Θα ξεπερνά την οργανική δύναμη ο αριθμός των νέων προσλήψεων στο Πυροσβεστικό Σώμα, επισήμανε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με τίτλο «Διώξεις, ΕΔΕ και πρόστιμα εις βάρος συνδικαλιστών εποχικών πυροσβεστών».

Όπως είπε ο κ. Τουρνάς, στη βάση εντολής του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για δημιουργία ισχυρού μηχανισμού αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, «ενισχύσουμε το Πυροσβεστικό Σώμα με ανθρώπινο δυναμικό και φέτος για πρώτη φορά το φτάσαμε στα 18.000 άτομα. [...] Και για του χρόνου έχουμε σχεδιάσει, για τα επόμενα χρόνια να προσλαμβάνουμε χίλιους και πλέον πυροσβέστες, για να ενταχθούν στο ΠΣ. Πάνω από την οργανική δύναμη. Θυμηθείτε το αυτό, και θα το δείτε στην πράξη» είπε ο κ. Τουρνάς.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ρώτησε τον υφυπουργό, αν με εντολή του έγινε ΕΔΕ σε βάρος συνδικαλιστών, και γιατί - εάν θεωρούσε ότι υπήρχε συκοφαντική αναφορά σε βάρος του - δεν απευθύνθηκε στη Δικαιοσύνη και προτίμησε την πειθαρχική δίωξη των συνδικαλιστών.

Ανταπαντώντας, ο κ. Τουρνάς είπε ότι εμείς λέμε ναι στον υγιή συνδικαλισμό, που συνεργάζεται με την ηγεσία, σε ένα δημοκρατικό διάλογο με σοβαρότητα, υπευθυνότητα αλλά και με σεβασμό.

«Οι ύβρεις, οι απαξιωτικές εκφράσεις δεν χωράνε στα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. Αν παραβαίνονται οι κανόνες, τότε αυτεπάγγελτα η ιεραρχία επεμβαίνει και ελέγχει αν υπάρχουν πειθαρχικά παραπτώματα. Και αυτό ακριβώς έγινε» είπε ο κ. Τουρνάς.