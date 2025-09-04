Ε. Αγαπηδάκη: Με τις ΚΟΜΥ φέρνουμε τον γιατρό στην πόρτα του πολίτη

Σειρά επισκέψεων σε Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Δράμας πραγματοποίησε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στις 3 και 4 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο περιοδείας ενόψει της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, οι Κινητές Ομάδες Υγείας παρείχαν ιατρικές υπηρεσίες στους κατοίκους της περιοχής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, την κ. Αγαπηδάκη υποδέχθηκαν θερμά οι επαγγελματίες υγείας των δομών πρωτοβάθμιας υγείας του Νομού Δράμας, με τους οποίους είχε την ευκαιρία να συζητήσει εκτενώς, για τις ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας τους.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, η κ. Αγαπηδάκη, εγκαινίασε το Κέντρο Υγείας Παρανεστίου, το οποίο ανακαινίστηκε με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ένα σύγχρονο και πλήρως αναβαθμισμένο Κέντρο Υγείας 24ωρης λειτουργίας. Όπως τόνισε:

«Οι νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας δείχνουν την κατεύθυνση στην οποία θέλουμε να κινηθούμε. Οι υγειονομικοί έχουν πλέον έναν χώρο εργασίας που δε θυμίζει σε τίποτα το προηγούμενο κτίριο και διευκολύνει σημαντικά την εργασία τους και οι πολίτες, ένα Κέντρο Υγείας που καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες τους. Η αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας περιλαμβάνει τις ανακαινίσεις των υποδομών, την ενίσχυση με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια την ενίσχυση με προσλήψεις προσωπικού.

Πριν από δύο ημέρες εγκρίθηκαν 26 θέσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για τα Κέντρα Υγείας του Νομού Δράμας, ενώ μετά τις συσκέψεις που είχα με τους διευθυντές των Κέντρων Υγείας, τους Δημάρχους και την Υποδιοικήτρια της 4ης ΥΠΕ κα Τιτοπούλου, δρομολογούνται άμεσα και επιπλέον προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς κόστος και ταλαιπωρία».

Συνεχίζοντας, η κ. Αγαπηδάκη είπε:



«Παράλληλα, Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ παρείχαν κατ' οίκον ιατρικές υπηρεσίες σε ασθενείς που διαμένουν στα χωριά του νομού Δράμας. Την πρώτη μέρα εξετάστηκαν πάνω από 50 άνθρωποι, ενώ έγιναν και πολλές κατ' οίκον επισκέψεις για παροχή ιατρικής φροντίδας.

Πρόκειται για πολύ βαριά ιατρικά περιστατικά, τα οποία αφορούν κατά κανόνα ηλικιωμένους ανθρώπους που συνήθως δεν έχουν συγγενικό περιβάλλον υποστήριξης, όπως άλλωστε συμβαίνει στη συντριπτική πλειονότητα των απομακρυσμένων περιοχών στη χώρα μας-και όχι μόνο. Με τις ΚΟΜΥ φέρνουμε το γιατρό στην πόρτα του πολίτη για να καλύψουμε τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας-ένα πρόβλημα που υπάρχει επί δεκαετίες στη χώρα μας και επιτέλους έρχεται μια νέα υπηρεσία που μπορεί να το αντιμετωπίσει αποτελεσματικά».

Στη συνέχεια, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Δράμας, την Τοπική Ομάδα Υγείας Δράμας, το Περιφερειακό Ιατρείο Δοξάτου, και το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης όπου συζήτησε με τους Διοικητές και το υγειονομικό προσωπικό.

Σε δηλώσεις της, υπογράμμισε τη στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησης για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

«Η χώρα έχει πλέον για πρώτη φορά οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Το πρόγραμμα "ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ" έχει σώσει μέχρι σήμερα πάνω από 70.000 ζωές. Από τα 6 εκατομμύρια δικαιούχους, ήδη 4 εκατομμύρια έχουν κάνει τις εξετάσεις τους, και στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 100%», σημείωσε, ανακοινώνοντας 26 νέες θέσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και επιπλέον νέες προσλήψεις στις πρωτοβάθμιες δομές υγείας του Νομού.

«Με κάνει πραγματικά χαρούμενη που βλέπω την αλλαγή κουλτούρας τόσο στους πολίτες όσο και στους επαγγελματίες υγείας: περνάμε από τη λογική "πάω στον γιατρό όταν αρρωστήσω" στη λογική "πάω στον γιατρό για να μην αρρωστήσω". Αυτό είναι το εθνικό στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε, ώστε να μη θρηνούμε συμπολίτες μας από νοσήματα που θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις της σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η αναπληρώτρια υπουργός, αναφέρθηκε στους βασικούς άξονες δράσης του υπουργείου: ανακαινίσεις 156 Κέντρων Υγείας, δημιουργία 312 ιατρείων χρόνιων νοσημάτων σε όλη τη χώρα ενίσχυση με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και βέβαια προσλήψεις προσωπικού. Επιπλέον, κα Αγαπηδάκη ανακοίνωσε την κάλυψη όλης της χώρας από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) μέσα στο φθινόπωρο, αλλά και την ίδρυση οκτώ Πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας, ένα τουλάχιστον σε κάθε Ιατρική Σχολή της χώρας.

Νωρίτερα, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Δράμας, κ. Δωρόθεο, ενώ πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, κ. Μιχάλη Μουρβετίδη, καθώς και με τους Δημάρχους της περιοχής: τον Δήμαρχο Δράμας, κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Κάτω Νευροκοπίου, κ. Ελευθέριο Ταμπουρίδη, τον Δήμαρχο Παρανεστίου, κ. Αναστάσιο Καγιάογλου, τον Δήμαρχο Δοξάτου, κ. Γεώργιο Βογιατζή και τον Δήμαρχο Προσοτσάνης, κ. Θεόδωρο Αθανασιάδη, καθώς και με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης.

Σημειώνεται ότι η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Παρανεστίου υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προϋπολογισμού 1.026.177,15 ευρώ, και περιέλαβε εκτεταμένες παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των υποδομών, ενώ μεταξύ άλλων δημιουργήθηκε και ιατρείο χρόνιων νοσημάτων.

Παράλληλα, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, υλοποιούνται έργα προμήθειας νέου ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, συνολικού ύψους 2.734.883,60 ευρώ, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάπτυξη Ιατρείων Διαχείρισης Χρονίων Νοσημάτων σε 14 Μονάδες Υγείας της 4ης ΥΠΕ, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με συνολικό προϋπολογισμό 292.363,55 ευρώ, χρηματοδοτούμενη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για σημαντικά έργα που ενισχύουν συνολικά τις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της περιοχής.