Ε. Αγαπηδάκη για επίθεση σε Αδ. Γεωργιάδη στη Νίκαια: Έγινε στο πρόσωπο του θεσμού που λέγεται υπουργός Υγείας

Την επίθεση που δέχτηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη επίσκεψή του στο νοσοκομείο Νίκαιας στηλίτευσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, τονίζοντας ότι «η επίθεση αυτή γίνεται στο πρόσωπο του θεσμού που λέγεται υπουργός Υγείας»

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, «οι θεσμοί έχουν από μόνοι τους υπόσταση. Ανεξάρτητα αν υπηρετεί σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, αύριο κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, από οπουδήποτε, οφείλουμε να σεβόμαστε τον θεσμό του Υπουργού Υγείας. Το να εμποδίζεται ο υπουργός Υγείας να κάνει τη δουλειά του, προσέξτε, συζητάμε για το να επισκεφτεί ο Υπουργός Υγείας της χώρας μας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, ένα νοσοκομείο. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό στη Δημοκρατία δεν είναι μία πρακτική η οποία επιτρέπεται».

Ερωτηθείσα για όσα ανέφερε νωρίτερα στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας κ. Αγρογιάννη, ότι οι ισχυρισμοί του υπουργού ότι έχουν γίνει προσλήψεις είναι ψευδείς, η κ. Αγαπηδάκη είπε τα εξής:

«Επειδή τυχαίνει να είμαστε σε στενή συνεργασία όλοι μας και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός ο κ. Θεμιστοκλέους και ο κ. Βαρτζόπουλος και εγώ, γνωρίζω καλά ότι γίνεται μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και έχει αποδώσει σε πολλές περιπτώσεις. Θυμίζω την περίπτωση της Δράμας που δεν μπορέσαμε να βρούμε γιατρούς. Βρήκαμε επιπλέον οικονομικά κίνητρα. Καλύφθηκαν οι θέσεις. Έχουν αυξηθεί οι γιατροί και οι νοσηλευτές σε όλα τα νοσοκομεία.

Εάν τώρα θέλουμε να πούμε ότι αυτό το προσωπικό είναι αρκετό. Όχι, ούτε εμείς είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη έλλειψη προσωπικού και στην αγορά. Τι θέλω να πω; Δεν παράγει πια η χώρα γιατρούς και νοσηλευτές στους αριθμούς που χρειαζόμαστε στο ΕΣΥ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι το ζήτημά μας εδώ ήταν το αν υπάρχει ή όχι παραπάνω προσωπικό στη Νίκαια. (…)

Έχει αυξηθεί το προσωπικό στο νοσοκομείο της Νίκαιας, υπάρχουν παράλληλες ενέργειες για να ενισχυθεί περαιτέρω. Τα έχει πει αυτά και ο υπουργός και ο αρμόδιος υφυπουργός. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς αυτή τη στιγμή έρχεται αυτό στη συζήτηση. Και το λέω για τον εξής λόγο. Το να ανακαινιστούν τα ΤΕΠ, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί προστίθενται επιπλέον κλίνες. Μαζί με τις κλίνες κάνουμε τις ενέργειες για να πάρει και επιπλέον προσωπικό. Αυτά πάνε παράλληλα σε όλη τη χώρα. Πουθενά δεν υπάρχει κάτι το οποίο να αφορά μόνο ανακαίνιση δομών χωρίς να ενισχύεται προσωπικό. Και σε αυτό, το λέω πραγματικά γιατί είναι ακριβώς έτσι και είναι κάτι το οποίο κάνουμε καθημερινά για όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για τη Νίκαια».

Απαγορεύεται για όλους. Είτε υπηρετούσε ο κ. Πολάκης είτε υπηρετούσε ο Αδωνις Γεωργιάδης και οποιοσδήποτε άλλος στη θέση του υπουργού Υγείας, η άποψή μου θα ήταν η ίδια. Είναι καταδικαστέα απόλυτα και απαράδεκτα αυτά και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να διαμαρτυρηθούμε, να συζητήσουμε. Ποτέ δεν αρνήθηκε κανένας από το Υπουργείο Υγείας να συζητήσει με όλους τους συνδικαλιστές. Είναι ο ρόλος μας να συζητάμε με όλους. Δεν μπορεί να εμποδίζεται ο Υπουργός Υγείας της Ελληνικής Δημοκρατίας από το να κάνει τη δουλειά του. Τόσο απλά» προσέθεσε.

Για το μισθολόγιο στο δημόσιο

Ερωτηθείσα ως προς τις ελλείψεις στο ιατρικό προσωπικό και την κριτική που έχει να κάνει με το μισθολογικό κομμάτι στο δημόσιο και την απόσταση που μπορεί να έχει για έναν γιατρό στον ιδιωτικό τομέα, είπε τα εξής:

«Θα δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε τη φύση του προβλήματος. Διότι ακόμα κι αν κάναμε 5.000 ευρώ το μισθό αύριο το πρωί, μας λείπουν κρίσιμες ειδικότητες. Δηλαδή, το σύνολο των γιατρών, παθολόγων και γενικών γιατρών που έχει η χώρα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο σύνολο του ιατρικού πληθυσμού είναι μόλις 6%, . Το ξαναλέω, 6% μόλις στη χώρα μας των ειδικευμένων γιατρών που είναι είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, είναι παθολόγοι και γενικοί ιατροί. Ξέρετε πως είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος; Τουλάχιστον 20.

Τι κάναμε γι’ αυτό; Δώσαμε επιπλέον οικονομικό κίνητρο 40.000 ευρώ άπαξ, προκειμένου να μπορέσουμε να προσελκύσουμε νέους γιατρούς σε αυτή την ειδικότητα. Και αυτό απέδωσε. Έχουμε 50 % παραπάνω γιατρούς ειδικευόμενους που προτίμησαν να πάνε σε αυτές τις ειδικότητες. Οι γιατροί αυτοί κάλυψαν κενά στα νοσοκομεία όλης της χώρας και στην επαρχία και στην Αττική και στο νοσοκομείο της Νίκαιας παρεμπιπτόντως. Αυτό σημαίνει ότι δεν αδρανούμε».

Δεν υπάρχει η δυνατότητα για μισθό 5.000 ευρώ, ξεκαθάρισε η κ. Αγαπηδάκη τονίζοντας «όποιος νομίζει ότι μπορεί να κοροϊδέψει τον κόσμο, για να το πω απλά, θεωρώντας ότι μπορεί να τάζει 5000 ευρώ μισθό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, λέει ψέματα γιατί αυτά τα κονδύλια θα πρέπει να κοπούν από κάπου αλλού, από την άμυνα, από την παιδεία» «Δεν υπάρχει τρόπος μαγικός να αυξηθούν τα εισοδήματα των ιατρών και αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα το είχαμε κάνει ήδη. Έχουμε δώσει οικονομικά κίνητρα και αυξήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αρκετές.

Έχουν δοθεί όμως. Είναι οι πρώτες αυξήσεις που παίρνουν οι γιατροί από τα πρώτα χρόνια της κρίσης. Επίσης, έχουμε διευκολύνει σημαντικά δίνοντας και δωρεάν κατοικία σε πολλά μέρη σε όλη τη χώρα και θα το κάνουμε ακόμη πιο εντατικά αυτό. Δίνονται ειδικά οικονομικά κίνητρα και από τις Περιφέρειες και από το Υπουργείο Υγείας σε πάρα πολλά νησιά και στα μεγάλα αστικά κέντρα, να ξέρετε ότι η δυνατότητα που έχει δοθεί και ήταν πάγιο αίτημα του ιατρικού κλάδου, το να έχουν και ιδιωτικό ιατρείο, έχει οδηγήσει στο να μην χάνουμε κόσμο από το ΕΣΥ.

Τι θέλω να πω όμως; Έχει αξία να καταλάβουμε την πηγή του προβλήματος, διότι εξαντλούμε την κουβέντα την αντιπολιτευτική κυρίως στο κομμάτι των οικονομικών κινήτρων και δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ένα απλό πράγμα. Δεν παράγουμε αρκετούς γιατρούς και νοσηλευτές πλέον.

Αυτό είναι σε όλη την Ευρώπη ένα πολύ σοβαρό θέμα και γι’ αυτό έχουμε προχωρήσει στο εξής. Ό, τι κάνουν όλες οι χώρες. Δημιουργούμε ψηφιακά εργαλεία για να έχει ο χρόνος του γιατρού μεγαλύτερη απόδοση. Δεν θέλουμε για παράδειγμα οι γιατροί να ασχολούνται πώς θα περνάνε στοιχεία μέσα στον φάκελο ή τα συστήματα. Χρησιμοποιούμε νέους τρόπους που περνάνε τα στοιχεία αυτά αυτόματα.

Αυτό σημαίνει ότι από τις 8 ώρες ο γιατρός έχει περισσότερο χρόνο διαθέσιμο να δει ασθενείς και όχι να κάνει γραφειοκρατική δουλειά. Αυτός είναι ένας τρόπος. Και πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα. Δεν χρειάζεται να ψάξουν οι γιατροί να χάνονται ανάμεσα σε χαρτιά οι πληροφορίες, ούτε οι ασθενείς. Είναι όλα ψηφιοποιημένα και είναι πάρα πολύ εύκολο για γιατρούς και ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες» ανέφερε καταλήγοντας η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.