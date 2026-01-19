Α. Δρυμιώτης: Στο 10–12% οι πιθανές επιδόσεις Τσίπρα και Καρυστιανού

Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης στις εκτιμήσεις του για τις πολιτικές εξελίξεις και τα ενδεχόμενα ποσοστά νέων ή υπό διαμόρφωση πολιτικών σχημάτων εξέφρασε τον έντονο σκεπτικισμό του τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα όσο και για τη Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστήριξε ότι δεν συμμερίζεται τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν σημαντική διαφορά μεταξύ Τσίπρα και Καρυστιανού. Όπως είπε, θεωρεί πιθανό και οι δύο να κινηθούν στην περιοχή του 10–12%, με τον Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται χαμηλότερα από το 17% και τη Μαρία Καρυστιανού να αντλεί δυνάμεις από ένα ευρύ, αλλά ετερόκλητο ακροατήριο.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την ικανότητά τους να αποτελέσουν αξιόπιστες πολιτικές λύσεις, χαρακτηρίζοντάς τους «ερασιτέχνες». Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι, παρότι επιχείρησε να εξελιχθεί πολιτικά, «δεν το κατάφερε», κάτι που –κατά την άποψή του– αποτυπώνεται και στο πρόσφατο βιβλίο του.

Αναφερόμενος στο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές αναταράξεις, ο κ. Δρυμιώτης διερωτήθηκε αν η χώρα μπορεί να ρισκάρει πολιτικές επιλογές χωρίς εμπειρία, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική απαιτεί τεχνογνωσία, όπως ακριβώς η ιατρική ή η μηχανική.

Για τη Μαρία Καρυστιανού, εκτίμησε ότι δεν πρόκειται να αναδειχθεί σε αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς –όπως είπε– η κοινωνία δύσκολα θα επαναλάβει την επιλογή προσώπων χωρίς σαφές πολιτικό σχέδιο.

Χρησιμοποίησε το παράδειγμα του Λιονέλ Μέσι, λέγοντας πως ακόμη και ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής δεν αρκεί από μόνος του χωρίς ομάδα.

Τέλος, ο κ. Δρυμιώτης χαρακτήρισε τη σημερινή πολιτική συγκυρία «μονόδρομο» για τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι τα σημερινά ποσοστά της δεν απέχουν σημαντικά από εκείνα που κατέγραφε πριν τις εκλογές του 2023.