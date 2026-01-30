Δρυμιώτης: Το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει και στο 10% αν συνεχίσει την ίδια πολιτική - Ο Ανδρουλάκης πρέπει να φύγει (vid)

Ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης εκτίμησε το πρωί της Παρασκευής ότι το ΠΑΣΟΚ θα φτάσει ακόμα και στο 10%, αν συνεχίσει την ίδια πολιτική, ενώ εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη.

«Απορώ που δεν το καταλαβαίνει ο αρχηγός του, δεν τραβάει, είναι ανθρωποδιώχτης, κάθε φορά που βγαίνει στην τηλεόραση χάνει κόσμο. Θα περιμένει να πάει τριτο-τεταρτο κόμμα και να ψάχνονται μετά πώς θα ανακάμψουν», ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Action24.

«H αλλαγή ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να γίνει πριν τις εκλογές, δεν έχει σημασία αν ο Ανδρουλάκης ψηφίστηκε πρόσφατα, πρέπει να αλλάξει» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Χαρακτήρισε, δε, «ανοησία το επιχείρημα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μεγάλες δυνατότητες επειδή ξεκινάει χαμηλά». «Αντί να διαβάσουν τις δημοσκοπήσεις και να καταλάβουν ότι κάτι πρέπει να αλλάξουν. Έχουν κάνει στροφή προς τα Αριστερά ενώ ο κόσμος έχει στραφεί αλλού. Γιατί να πάνε αριστερά; Να πάνε στον μεσαίο χώρο» συμπλήρωσε ο κ. Δρυμιώτης.

Παρατήρησε, επίσης, για τις μετρήσεις σχετικά με το κόμμα Καρυστιανού πως «όταν μιλάμε για δημοφιλία όλοι εκφράζονται με το θυμικό τους. Άλλο η συμπάθεια και άλλο η καταλληλότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Κουτσούμπα. Ο Ανδρουλάκης στην τελευταία δημοσκόπηση στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει 4. Αν δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, τι να πω».

Κατά τον ίδιο «οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν αν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Θα δείτε ότι όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα ψηφίσουν Μητσοτάκη ακόμα και κάνοντας την καρδιά τους πέτρα»