Δράση των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη για την πρόληψη της βίας στα σχολεία

Ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Στρατηγικές πρόληψης και διαχείρισης θεμάτων κοινωνικής συμπεριφοράς μαθητών/τριών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με πρωτοβουλία των υπουργών, Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, και Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ενημερώθηκαν, αναλυτικά και εμπεριστατωμένα από υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), οι 13 περιφερειακοί διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το ζήτημα της βίας και της παραβατικότητας ανάμεσα στους ανήλικους, καθώς επίσης και για τα εργαλεία και τις δυνατότητες ουσιαστικής πρόληψης και αντιμετώπισης των φαινομένων στο σχολικό περιβάλλον.

«Καίριο», χαρακτήρισε τον ρόλο των εκπαιδευτικών η Σοφία Ζαχαράκη «για την έγκαιρη αναγνώριση των αλλαγών της συμπεριφοράς και την στήριξη όλων των παιδιών, πριν τα προβλήματα κλιμακωθούν, μέσα από σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης, ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας και την διαμόρφωση ενός θετικού υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος».

Η υπουργός Παιδείας ευχαρίστησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που, όπως ανέφερε, «συμβάλλουν με τη γνώση τους, με την εμπειρία τους, την ετοιμότητά τους στην κοινή μας αποστολή».

«Κατανοούν όλοι, ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης είναι καθοριστικός, γιατί βρισκόμαστε καθημερινά δίπλα στα παιδιά, βλέπουμε και εντοπίζουμε τα πρώτα σημάδια και μπορούμε να χτυπήσουμε τα πρώτα 'καμπανάκια'. Τα παιδιά δεν γεννιούνται παραβατικά.

Κρατώ αυτό το οποίο επεσήμαναν στη σημερινή ημερίδα οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, ότι, οφείλουμε ως σχολική κοινότητα, να είμαστε σε εγρήγορση πριν η δυσκολία ενός παιδιού γίνει παραβατικότητα και πριν η παραβατικότητα γίνει αδίκημα. Στη σχολική καθημερινότητα υπάρχουν πλέον ενταγμένοι χιλιάδες ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, ένα ευρύ δίκτυο ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών.

Εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο υποστήριξης των παιδιών αλλά και των εκπαιδευτικών», ανέφερε η κα Ζαχαράκη.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στα μέτρα που έχουν ληφθεί από το 2019 για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των σχολείων με σημαντική αύξηση των προσλήψεων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, αλλά και σχολικών νοσηλευτών. Όπως είπε η κα Ζαχαράκη, εφαρμόζεται η Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση του Σχολικού Εκφοβισμού, αξιοποιείται η πλατφόρμα stop-bullying για την καταγραφή περιστατικών και υλοποιούνται στοχευμένες επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς.

«Να μη φοβάστε, να είστε πάντα γενναίοι και τολμηροί. Δεν έχετε να διακινδυνεύσετε τίποτα, γιατί έχετε εμάς δίπλα σας, συμπαραστάτες στο έργο σας, θα είμαστε κοντά σας, θα είμαστε η καθημερινή σας συνδρομή στο έργο, όπου χρειάζεται, όπου μας καλέσετε για να γίνουμε ακόμη καλύτεροι στη διαχείριση του σοβαρού κοινωνικού προβλήματος, της ανήλικης παραβατικότητας», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε από την πλευρά του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, απευθυνόμενος στους περιφερειακούς διευθυντές και διευθυντές Εκπαίδευσης.

Ο υπουργός σημείωσε πως το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η ΕΛ.ΑΣ έχουν δημιουργήσει ένα πλέγμα πολιτικών και δομών που «προσπαθεί να εξαρθρώσει, από τη μια μεριά κυκλώματα και δίκτυα που παράγουν και προάγουν τη βία και, από την άλλη πλευρά, να παραχθεί πολιτική, η οποία θα συμβάλλει στη βελτίωση του προβλήματος της βίας των ανηλίκων και σε συνεργασία μαζί σας και με άλλες ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με τα θέματα αυτά, να μπορέσουμε πραγματικά να απαντήσουμε στην αγωνία των γονέων, στην αγωνία της ελληνικής κοινωνίας».

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία της διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, σε όλες τις διευθύνσεις Αστυνομίας της χώρας, αλλά και στα γραφεία Αντιμετώπισης Ανήλικης Παραβατικότητας και Προστασίας Ανηλίκων. Τέλος, αναφέρθηκε αναλυτικά στις δράσεις που αναπτύσσει η ΕΛ.ΑΣ, όπως είναι η τηλεφωνική γραμμή 10201, η πλατφόρμα SafeYouth, οι περιπολίες ήπιας αστυνόμευσης σε πλατείες, όπου συγκεντρώνονται ανήλικοι κ.λπ.

Την ημερίδα συντόνισε ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος σημείωσε: «Η σημερινή εκδήλωση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην ουσιαστική και διαρκή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με κοινό στόχο την ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής κοινότητας - και ιδίως των στελεχών εκπαίδευσης - στον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των κοινωνικών συμπεριφορών των μαθητών και των μαθητριών.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού λαμβάνει διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Πέρα από τη θεσμική και υλικοτεχνική θωράκιση, το σχολείο καλείται σήμερα να ανταποκριθεί και σε σύνθετες κοινωνικές προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των νέων. Η διαμόρφωση ενός πραγματικά ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων».

Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, στην εισήγησή της η αστυνόμος Α΄ και ψυχολόγος Δρ. Κωνσταντίνα Κωστάκου, αναφέρθηκε αναλυτικά στα ζητήματα της παραβατικότητας ανηλίκων, σημειώνοντας τι είναι και τι μπορεί να θεωρηθεί παραβατικότητα από τους ανήλικους, ώστε και οι ίδιοι οι καθηγητές των σχολείων να μπορέσουν να εντοπίσουν εν τη γενέσει τους τα περιστατικά και να συμβάλουν ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν ζητήματα.

Για τους κινδύνους του διαδικτύου και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μέσω αυτού μίλησε από τη διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος η αστυνόμος Α΄ Δρ. Αιμιλία Δουκέλη.

Ο διευθυντής της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α.Ο.Ε, αστυνομικός υποδιευθυντής, Ιωάννης Καρυδάκος, ανέπτυξε τους κινδύνους που κρύβονται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών από μαθητές, όπως και τους τρόπους διακίνησης ουσιών ανάμεσα σε μαθητές.

Την ημερίδα έκλεισαν με τις εισηγήσεις τους για τα ζητήματα της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας η τμηματάρχης Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας της διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης, αστυνομική υποδιευθύντρια Δήμητρα Κατεχάκη, και ο αστυνομικός υποδιευθυντής της διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης και ψυχολόγος, Νικόλαος - Ανάργυρος Στρατογιάννης.