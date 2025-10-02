Δούκας: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027

Την πρόθεσή του να ολοκληρώσει τη θητεία του στον δήμο Αθηναίων και να μην είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε ο δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας, λέγοντας ότι θέλει να τιμήσει την ψήφο των Αθηναίων.

«Είμαι Δήμαρχος, το έχω πει και είναι έγνοια μου μεγάλη να παλέψω για την Αθήνα. Οι βουλευτικές είναι το 2027, Νοέμβριο του 2028 είναι οι δημοτικές, και νομίζω ότι χρέος μου είναι, για να τιμήσω και την ψήφο των Αθηναίων, να αποδεικνύω κάθε μέρα με τη δουλειά που κάνω, το διαφορετικό υπόδειγμα διακυβέρνησης που θα μπορούσε να έχει και η χώρα με ένα θετικό παράδειγμα για την Αθήνα», δήλωσε ο κ. Δούκας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον κ. Ανδρουλάκη. «Έχουμε ένα κοινό στόχο, και ο κοινός στόχος είναι να μπορέσει να ανέβει το ΠΑΣΟΚ. Και ενώνουμε τις προσπάθειές μας, θέλουμε πολιτική αλλαγή για να μην βλέπουμε την κυρία Κοβέσι όλα αυτά που λέει και αυτό παλεύουμε», είπε.

Παράλληλα, αρνήθηκε να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις του Παύλου Γερουλάνου και της Άννας Διαμαντοπούλου. «Νομίζω, όμως, ότι δεν είναι σωστό να βάζουμε αυτή τη στιγμή προθεσμίες. Δεν υπάρχει Πρόεδρος με προθεσμίες», είπε. Ο δήμαρχος Αθηναίων συμπλήρωσε ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει στο συνέδριο με ενότητα και χωρίς εσωστρέφεια, για «να συζητήσουμε, να αναλύσουμε, να φτιάξουμε κείμενα, να το αγκαλιάσει η κοινωνία, να είναι συνδιαμορφωτές, για να μπορέσει να ενδυναμώσει την προσπάθειά μας».