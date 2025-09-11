Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ στο Liberal

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον ο κορυφαίος εξαγωγέας LNG στον κόσμο. Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, απελευθερώνουμε την αμερικανική ενέργεια για να αντικαταστήσουμε αναξιόπιστους προμηθευτές που κρατούν την Ευρώπη «όμηρο» εδώ και δεκαετίες. Και το κάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, καθαρότερα και πιο αποδοτικά από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο» δηλώνει στο Liberal και τον Νίκο Ταμπακόπουλο, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum.

Ακολουθεί η δήλωση του υπουργού Εσωτερικών:

«Καθώς ο κόσμος αναζητά σταθερούς και αξιόπιστους εταίρους στον τομέα της ενέργειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο. Αυτή την εβδομάδα, η ιταλική Edison υπέγραψε συμφωνία 15 ετών με τη Shell για την εισαγωγή αμερικανικού LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) από το 2028. Παράλληλα, η 20ετής συμφωνία μεταξύ Glenfarne και Gunvor φέρνει ένα σημαντικό εξαγωγικό τερματικό στο Τέξας πιο κοντά στην υλοποίηση. Δεν πρόκειται απλώς για ενεργειακά συμβόλαια, αλλά για δεσμεύσεις που αφορούν τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και την κοινή ευημερία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλέον ο κορυφαίος εξαγωγέας LNG στον κόσμο. Υπό την κυβέρνηση Τραμπ, απελευθερώνουμε την αμερικανική ενέργεια για να αντικαταστήσουμε αναξιόπιστους προμηθευτές που κρατούν την Ευρώπη «όμηρο» εδώ και δεκαετίες. Και το κάνουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, καθαρότερα και πιο αποδοτικά από σχεδόν οποιονδήποτε άλλον στον κόσμο.

Για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, το αμερικανικό LNG, που φτάνει μέσω στρατηγικών υποδομών όπως ο τερματικός σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα, προσφέρει έναν κρίσιμο δρόμο προς την ενεργειακή διαφοροποίηση. Η Ρεβυθούσα έχει ήδη διαδραματίσει καίριο ρόλο στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη διασφάλιση της αδιάκοπης παροχής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.

Κάθε φορτίο αμερικανικού LNG που αποστέλλεται στην Ευρώπη ενισχύει το ΝΑΤΟ, σταθεροποιεί τις αγορές και δημιουργεί καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η ενέργεια σήμερα δεν είναι πλέον απλώς ένα εμπόρευμα — είναι θεμέλιο της κυριαρχίας. Και η αμερικανική ενέργεια προσφέρει ισχύ εκεί όπου έχει τη μεγαλύτερη σημασία».