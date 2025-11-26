Διυπουργική συντονιστική σύσκεψη υπό τον Γ. Κεφαλογιάννη για την κακοκαιρία

Διυπουργική - συντονιστική σύσκεψη συγκάλεσε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης λόγω της κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που αναμένεται από σήμερα, Τετάρτη 26/11/2025, έως την Παρασκευή 28/11/2025.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αποφασίστηκε μεταξύ άλλων το Πυροσβεστικό Σώμα να βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις και όλα τα σώματα ασφαλείας. Ακόμη, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) της ΕΜΥ και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, εξέδωσε σήμερα «RED CODE» για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των ΟΤΑ και όλων των συναρμόδιων φορέων της Πολιτικής Προστασίας, ενημερώθηκαν όλοι οι φορείς, ενώ ζητήθηκε να επιδειχθεί η μέγιστη προσοχή και ετοιμότητα.

Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής:

Το Πυροσβεστικό Σώμα θα βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛΑΣ και το Λιμενικό Σώμα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ καθώς και οι παραχωρησιούχοι των αυτοκινητοδρόμων.

Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται ακόμα οι αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πολιτισμού, καθώς και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Υπενθυμίζεται ότι από χθες βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.

Τέλος, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αύριο ενδέχεται να τεθούν σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» και άλλες Περιφέρειες της χώρας.