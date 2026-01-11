Το «διπλό» μέτωπο των αγροτών ενόψει της συνάντησης με τον Κυρ. Μητσοτάκη - Η εικόνα από τα μπλόκα

Εν αναμονή της συνάντησης με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στην Αθήνα την Τρίτη 13 Ιανουαρίου βρίσκονται οι αγρότες, αναμένοντας τις εξελίξεις που θα προκύψουν στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας κατά τις επαφές που θα γίνουν στην Αθήνα.

Μετά από τη πανελλαδική διάσκεψη των μπλόκων που έγινε το Σάββατο στη Νίκαια της Λάρισας, οι αγρότες κατέληξαν στα αιτήματα που θα παρουσιάσει η αντιπροσωπεία των μπλόκων στη συνάντηση που θα γίνει στο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται πως στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου θα συναντηθούν δύο επιτροπές: Μια 25μελης για αγροτικά ζητήματα και μια 10μελης για θέματα κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

To σκεπτικό είναι να συζητηθούν σε μεγαλύτερη έκταση και ξεχωριστά τα θέματα που αφορούν τον κτηνοτροφικό κλάδο, καθώς όπως υποστηρίζουν, «η κυβέρνηση την περασμένη Τετάρτη στα μέτρα που εξειδίκευσε δεν έκανε καμία αναφορά σε αυτά».

Σημειώνεται ακόμα πως στη διάσκεψη του Σαββάτου αποφασίστηκε τα τρακτέρ να παραμείνουν στους δρόμους και ότι οι επόμενες κινήσεις των μπλόκων θα αποφασιστούν μετά από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συνάντηση των αγροτών με τους παραγωγούς.

Υπενθυμίζεται πως η διάσκεψη του Σαββάτου απέρριψε την πρόταση για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία μια τέτοια κινητοποίηση δεν θα προσέθετε ουσιαστικό όφελος στον αγώνα τους.

Η εικόνα στους δρόμους

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες από το μπλόκο του Κάστρου της Βοιωτίας αποφάσισαν από νωρίς το πρωί του Σαββάτου να αφήσουν ανοικτές τις παρακαμπτήριους, κρατώντας κλειστή την εθνική οδό για το επόμενο 48ωρο.

Ωστόσο, τα τρακτέρ, θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες του δρόμου.

Στα Μάλγαρα η κυκλοφορία διεξάγεται από δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα και από τρείς λωρίδες στο ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε Νίκαια και Θήβα, τα μπλόκα παραμένουν.

Το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών και άλλα 17 μπλόκα δεν προτίθενται να συναντήσουν τον πρωθυπουργό μαζί με τους συναδέλφους τους από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.