Δημοσκόπηση Real Polls: Πάνω από 28,5% η ΝΔ, τρίτο το ΠΑΣΟΚ - Αρνητικοί οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού

Πάνω από τα επίπεδα που είχε καταγράψει στις ευρωεκλογές του 2024 κινείται η ΝΔ αναφορικά με την πρόβλεψη ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Real Polls για το protagon.gr που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Το κυβερνών κόμμα λαμβάνει 28,75% στην πρόβλεψη ψήφου (28,31% στις ευρωεκλογές του 2024) ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Πλεύση Ελευθερίας με 13,6%.

Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 10,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ λαμβάνει 5,3%, η Ελληνική Λύση 9%, το ΚΚΕ 7,7%, το ΜέΡΑ25 4,5,% και η Φωνή Λογικής 4,3%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,4%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,1%, το ΠΑΣΟΚ 7,8%, το ΚΚΕ 6,3%, η Ελληνική Λύση 6,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 9,2%, η Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜέΡΑ25 2,8%, άλλο κόμμα απαντά το 12,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 14,8%.

Τσίπρας και Καρυστιανού

Στο ερώτημα που τέθηκε για το πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν ένα κόμμα του οποίου θα είναι αρχηγός ο Αλέξης Τσίπρας, οκτώ στους δέκα απάντησαν αρνητικά (67,9% «σίγουρα όχι» και 12,3% «μάλλον όχι»), ενώ το ταβάνι για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποχωρεί στο 16% (4,6% «σίγουρα ναι» και 11,4% «μάλλον ναι») από το 21,7% της αντίστοιχης έρευνας του περασμένου Δεκεμβρίου.

Στο ίδιο ερώτημα για την Μαρία Καρυστιανού, δύο στους τρεις απάντησαν αρνητικά (52% «σίγουρα όχι» και 14,1% «μάλλον όχι»), ενώ ένας στους τέσσερις απάντησαν θετικά (9,3% «σίγουρα ναι» και 18,3% «μάλλον ναι»). Η κ. Καρυστιανού προηγείται για την πρωθυπουργία, τόσο απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Στο σενάριο αλλαγής αρχηγών στα κόμματα

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης την πρόθεση ψήφου σε υποθετικό σενάριο αλλαγής αρχηγών.

Η ΝΔ χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη υποχωρεί στο 22,6%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χωρίς τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτοξεύεται από 7,8% στο 15,7%. Κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση βλέπουν τα ποσοστά τους να μειώνονται σημαντικά.