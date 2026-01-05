Δημοσκόπηση Palmos Analysis: Στο 29,6% η ΝΔ, μεγαλώνει η «ψαλίδα» από το ΠΑΣΟΚ

Σαφές προβάδισμα 17,3 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σε ό,τι αφορά την εκτίμηση ψήφου στην πρώτη δημοσκόπηση της χρονιάς από την εταιρεία Palmos Analysis για λογαριασμό της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος».

Η ΝΔ συγκεντρώνει 29,6% όταν πριν από ακριβώς έναν χρόνο βρισκόταν στο 31,3% και προηγούνταν με 15 μονάδες από το ΠΑΣΟΚ.

Στη Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να υπάρχει μεγάλο άγχος, καθώς σημειώνεται πτώση 4 μονάδων σε ένα έτος. Από εκεί και πέρα οι κερδισμένοι του 2025 είναι η Πλεύση Ελευθερίας που έχει ανέβει στο 11,2% από 4,9% και η Ελληνική Λύση στο 9,7% από 8,1% αποκομίζοντας οφέλη από την εργαλειοποίηση των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο υψηλό 8,9%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 6,9%, η Φωνή Λογικής στο 5,7% και η Νίκη, οι Σπαρτιάτες, το Μέρα25, η Νέα Αριστερά και το Κίνημα Δημοκρατίας κινούνται κάτω από το 2,5%.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι και πάλι πρώτη με 23,9% και το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση με 10%. Ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας (9,1%), Ελληνική Λύση (7,9%), ΚΚΕ (7,2%), ΣΥΡΙΖΑ (5,6%) και Φωνή Λογικής (4,6%), ενώ οι αναποφάσιστοι είναι στο 12,8%

Το 32% των πολιτών θεωρεί πως η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, ενώ το 62% προς τη λανθασμένη. Μπορεί τα νούμερα να φαίνονται εντυπωσιακά, αλλά αξίζει να θυμηθεί κανείς πως στα exit polls των εθνικών εκλογών του 2023, στις οποίες η Ν.Δ. έλαβε 41%, μόλις το 36% των πολιτών θεωρούσε πως η χώρα πήγαινε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Πολιτικοί αρχηγοί

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών πρώτη εμφανίζεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου με θετικές γνώμες στο 27%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 26%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 20%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 16%, ο Νίκος Ανδρουλάκης με 13%, ενώ από τους φερόμενους ως νέους αρχηγούς κομμάτων η Μαρία Καρυστιανού φτάνει στο 33% και ο Αλέξης Τσίπρας στο 15%.

Εξαιρετικά θετική για την κυβέρνηση είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup, καθώς το 49% τη θεωρεί σημαντική, ενώ το 36% πιστεύει ότι η θέση της Ελλάδας στον διεθνή χώρο έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με το 30% που βλέπει στασιμότητα και το 33% αποδυνάμωση.

Οι αναποφάσιστοι και η γαλάζια πρωτοκαθεδρία στο Κέντρο

Από τα ποιοτικά στοιχεία της έρευνας της «Palmos Analysis» προκύπτουν σημαντικά ευρήματα. Η Ν.Δ. παρουσιάζει συσπείρωση 58%, η οποία προφανώς κινείται χαμηλά, αλλά κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει ότι βρισκόμαστε ακόμα σε ένα μη προεκλογικό σκηνικό, κάτι που αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων της Ν.Δ. του 2023, που αγγίζει το 13%, δεν έχει ακόμα αποφασίσει τι θα ψηφίσει.

Παράλληλα, η Ν.Δ. δείχνει να διατηρεί ξεκάθαρα την πρωτοκαθεδρία στο Κέντρο με 23% έναντι 16% του ΠΑΣΟΚ, και να σαρώνει στην Κεντροδεξιά με 54% και στη Δεξιά με 41%, στην Κεντροαριστερά κυριαρχεί η Πλεύση Ελευθερίας και στην Αριστερά το ΚΚΕ.

Τέλος όσον αφορά στην ψήφο ανά επάγγελμα, η Ν.Δ. βρίσκεται στην πρώτη θέση σε όλους τους κλάδους με 42% στους συνταξιούχους, 18% στους δημόσιους υπαλλήλους, 20% στους ελεύθερους επαγγελματίες, 23% στα οικιακά, αλλά παρουσιάζει υστέρηση στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα με 16%.