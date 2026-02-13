Διευρύνσεις

Ξεκίνησε λοιπόν εν χορδαίς και οργάνοις, η λεγόμενη διεύρυνση στο ΠΑΣΟΚ και υποθέτουμε ότι ο αρχηγός θα κηρύξει «πανστρατιά» στο συνέδριο, χαράζοντας την πορεία «μέχρι την τελική νίκη». Όλα αυτά βεβαίως αν δεν τον φάνε μέχρι τότε ή τέλος πάντων αμέσως μετά.

Τα πρώτα ονόματα των «μεταμελημένων» που ανακοινωθήκαν, μάλλον δεν ξεσηκώνουν τα πλήθη αλλά στέκομαι ιδιαίτερα σε ένα, αυτό του Γιάννη Πανούση.

Ο Πανούσης που ήταν παλιά ΠΑΣΟΚ, πήγε μετά στον Συνασπισμό και μετά στη Δημαρ. Αποχώρησε όμως και απ’ τη Δημαρ στα τέλη του 2014, λέγοντας ότι εγκαταλείπει την πολιτική και αφιερώνεται στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.

Αλλά ένα περίπου μήνα μετά, ορκίστηκε αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών στην πρώτη κυβέρνηση Τσίπρα, με αρμοδιότητα τη Δημόσια Τάξη. Είναι προφανές ότι το deal είχε γίνει καιρό πριν.

Στο μεταξύ όμως αρχίζουν τα προβλήματα. Το πρώτο νομοσχέδιο που καταθέτει η κυβέρνησή Τσίπρα, ήταν αυτό για την κατάργηση των φυλακών τύπου Γ, στις οποίες «φιλοξενούνταν» το βαρύ έγκλημα και καταδικασμένοι τρομοκράτες. Το είχε άλλωστε υποσχεθεί αυτό στον Κουφοντίνα, μια βουλευτής του Σύριζα που τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του ’15, μετά από μια απεργία πείνας του. Η υπόσχεση τηρήθηκε στο ακέραιο. Για τον Σύριζα, ήταν εξάλλου θέμα προτεραιοτήτων.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης, διορίζεται ως «ειδικός σύμβουλος» ή κατ’ άλλους ως «μετακλητός», ένα άλλο επιφανές στέλεχος του Σύριζα, που είχε μάλιστα πάει στη δίκη της 17Ν ως μάρτυρας υπεράσπισης ενός μέλους της και που αρχίζει να οργώνει τις φυλακές σε όλη τη χώρα, συνομιλώντας με καταδικασμένους τρομοκράτες γιατί «ανησυχούσε» σφόδρα για τις συνθήκες φυλάκισής τους. Τόση φροντίδα για φυλακισμένους είχαμε να δούμε από την εποχή του Γκάντι και του Μαντέλα.

Την ίδια στιγμή, ο Πανούσης προσπαθεί να βάλει μια τάξη με εκκενώσεις κάποιων καταλήψεων, προσαγωγές ταραξιών και τήρηση του νόμου και της τάξης, αλλά σύντομα αρχίζουν οι τριβές. Η νεολαία Σύριζα «στραβώνει» με αυτό που θεωρεί ως «δόγμα Νόμος και Τάξη» και βγάζει συνεχείς ανακοινώσεις εναντίον του μιλώντας για «αυθαιρεσίες», «κατασταλτικούς μηχανισμούς» και «φασιστικούς θύλακες» στην Αστυνομία. Οι φήμες για παραίτηση Πανούση οργιάζουν. Αλλά ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Γαβριήλ Σακελλαρίδης -νυν γραμματέας της ΝΕΑΡ- τις διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ωστόσο, λίγο καιρό μετά, ο Πανούσης αποχωρεί από υπουργός έχοντας μείνει εκεί μόνο 8 μήνες. Φεύγοντας, καταγγέλλει εγγράφως και με στοιχεία, στην τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το επιφανές στέλεχος του Σύριζα που είχε διοριστεί «ειδικός σύμβουλος» αλλά και δυο βουλευτές του κόμματος για σχέσεις με τρομοκράτες. Κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε με την καταγγελία αυτή, αν και πολλοί υποπτεύονται ότι μπήκε μυστηριωδώς σε κάποιο αρχείο.

Στο μεταξύ, από τον Οκτώβριο του ’17, αρχίζουν να δίνονται αφειδώς άδειες στον Κουφοντίνα που έχει ενδιάμεσα μεταταχθεί και σε αγροτικές φυλακές. Μια εισαγγελέας στις φυλακές Κορυδαλλού που δεν υπέγραφε μέχρι τότε τις άδειες, αναγκάζεται να παραιτηθεί καθώς «διαρρέει» η διεύθυνση του σπιτιού της και γίνονται κάποιες «παρεμβάσεις» εκεί. Ο διάδοχός της όμως, φαίνεται πολύ πιο «συνεργάσιμος».

Ωραία όλα αυτά θα μου πείτε. Αλλά πώς σχετίζονται με το σημερινό πολιτικό σκηνικό;

Και η απάντηση είναι ότι σχετίζονται κατ’ αρχήν με τον Τσίπρα, που περιφέρεται τώρα σε διάφορες πόλεις, μιλώντας με περίσσιο θράσος για «κράτος δικαίου», για «κατάπτωση των θεσμών», για «Σύνταγμα-κουρελόχαρτο», για «μια νέα Μεταπολίτευση», για «6+1 ρήξεις» και άλλες παρόμοιες παπάντζες.

Και σχετίζονται επίσης και με αυτούς στο ΠΑΣΟΚ με την κοντή μνήμη, που σχεδιάζουν «συμπράξεις», «συγκλίσεις», «προγραμματικές συμφωνίες», αλλά ακόμα και κοινά ψηφοδέλτια με τα «προοδευτικά κόμματα» της αντιπολίτευσης, εννοώντας κυρίως Σύριζα και ΝΕΑΡ. Ή ακόμα και με τον Τσίπρα όταν κάνει κόμμα. Άλλωστε «όλοι χωράνε» όπως είπε και ο Γερουλάνος. Ακόμα και οι θιασώτες του «ένοπλου».

Τώρα, τι χωριό θα κάνουν όλοι αυτοί, θεός κι η ψυχή τους. Καλού κακού όμως ας ρωτήσουν και τον Πανούση. Η περιέργεια μπορεί να σκότωσε τη γάτα, αλλά εκτός απ’ τη γάτα, άλλους δεν ξέρω να έβλαψε.