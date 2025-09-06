ΔΕΘ: Στην τελική ευθεία οι εξαγγελίες Μητσοτάκη - Άμεσες παροχές και μόνιμες φοροελαφρύνσεις – 1,7 δισ. τα μέτρα που θα ανακοινωθούν

Δέσμη φορολογικών μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό αποτύπωμα θα ανακοινώσει απόψε ο πρωθυπουργός στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονται φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, μέτρα για την οικογένεια, για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ένστολους και το στεγαστικό. Ο πρωθυπουργός, θα αναφερθεί στις γεωπολιτικές εξελίξεις, θέτοντας παράλληλα και τα πολιτικά διλήμματα.

Πιο αναλυτικά, στις 20:00, στο συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης «Ιωάννης Βελλίδης» αναμένεται να αναπτύξει την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με δύο βασικούς άξονες: τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και τις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030.

Στο οικονομικό σκέλος, θα ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που θα προστεθούν στο πακέτο του 1 δισ. ευρώ που είχε παρουσιάσει τον περασμένο Απρίλιο για χαμηλοσυνταξιούχους και ενοικιαστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράψει μια «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση» με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο της κοινωνίας, τονίζοντας ότι έτσι οι πολίτες – δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι – «θα δουν πραγματικές αυξήσεις στην τσέπη τους».

Στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές περιβάλλον, με παραδείγματα τις κρίσεις σε Γαλλία και Ολλανδία, και θα προτάξει την πολιτική βεβαιότητα και οικονομική σταθερότητα ως «κλειδιά» για την Ελλάδα. Παράλληλα, θα τονίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του θα έχει η ανάπλαση της ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους πως «δεν έχουν λόγο ανησυχίας» και δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς.

Π. Μαρινάκης: Μεγαλώνουμε την πίτα με μειώσεις φόρων

«Είμαστε η πρώτη κυβέρνηση μετά από πολλά χρόνια που έχει βρει έναν τρόπο που δεν είναι ένας τρόπος λεφτόδεντρο» σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην κάμερα του ΕΡΤNews από το Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο.

«Δεν είναι ένας τρόπος που υποθηκεύει το μέλλον των επόμενων γενεών. Τι κάνουμε; Το πάρα πολύ σημαντικό που είναι η μόνη λύση να μεγαλώνουμε την πίτα» και πρόσθεσε πως «ο μόνος τρόπος να μιλάμε για τέτοια μέτρα που ναι, να περιμένουμε όσο το δυνατόν περισσότερα χωρίς να ξεφεύγουν τα δημόσια οικονομικά, είναι να μεγαλώσουμε την πίτα. Να αυξάνουμε δηλαδή το διαθέσιμο ποσό που μπορεί να δώσει το κράτος πίσω στην κοινωνία. Το ξαναλέω, χωρίς κανέναν αυξημένο φόρο, μόνο με μειωμένους φόρους, όπως θα ακουστούν, θα ακουστούν σήμερα αρκετοί νέοι μειωμένοι φόροι και με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής».

«Όσοι έχουμε λοιπόν μια τέτοια κυβέρνηση, σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε πολλά άλλα κράτη οι πολίτες θα ακούν μόνο καλύτερα μέτρα για τη ζωή τους» τόνισε κλείνοντας.

Στέγαση, επενδύσεις και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού

Φορολογικές ελαφρύνσεις με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο από το βήμα της ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά, με σημαντικές ελαφρύνσεις από το πρώτο παιδί και έμφαση στους πολύτεκνους.

Μείωση φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια.

Διορθωτικές παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά καθώς και βελτιώσεις στους μισθούς των ενστόλων.

Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης ακινήτων που παραμένουν κλειστά.

Στην κορυφή της ατζέντας τίθεται και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ στον βιομηχανικό τομέα.

Έμφαση Μητσοτάκη στο ΕΣΥ - Το 2027 θα παραδοθεί το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο της Ευρώπης

ύσημα στις δράσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το έργο που επιτελείται στο χώρο της Υγείας έδωσε το Σάββατο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσία του πρωθυπουργού στο περίπτερο που έχει το αρμόδιο υπουργείο στη φετινή Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μητσοτάκης στην παρουσία του υπογράμμισε πως μέχρι τις επόμενες εκλογές, του 2027, «θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα».

Ακόμα, ο πρωθυπουργός είπε πως το 2027 θα παραθοδεί το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο ολόκληρης της Ευρώπης.

Αναλυτικά, η τοποθέτηση του πρωθυπουργού:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μια πολύ σπουδαία δουλειά σε όλα τα επίπεδα, η οποία νομίζω ότι παρουσιάζεται αναλυτικά σε αυτό το μεγάλο περίπτερο.

Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023, ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το ΜyΗealth app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας για ό,τι κάνουν 365 μέρες τον χρόνο.

Και στη Θεσσαλονίκη, είδα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση τον Μάριο να είναι στο εργοτάξιο του πιο όμορφου, του πιο σύγχρονου παιδιατρικού νοσοκομείου ολόκληρης της Ευρώπης, το οποίο θα παραδοθεί λειτουργικό στις αρχές του 2027.

Και με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο: περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε σώζουν ζωές.

Σταματώ εδώ, επιστρέφω το βήμα στον 'Αδωνι Γεωργιάδη για να σας πει τα υπόλοιπα. Θερμά συγχαρητήρια για τη δουλειά η οποία γίνεται στο Υπουργείο Υγείας.

Και κάτι τελευταίο: όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να μας υποδείξουν πώς θα γίνουμε καλύτεροι, αναγνωρίζουν ότι εδώ γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Ας αφήσουμε στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει: η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».